Krebskranke Teddi Mellencamp muss Immuntherapie pausieren

Teddi Mellencamp Arroyave (44), bekannt aus der Sendung Real Housewives of Beverly Hills, hat ihren Anhängern eine neue und niederschmetternde Gesundheitsnachricht mitgeteilt. Die 44-Jährige kämpft derzeit gegen Hautkrebs im vierten Stadium und hat aufgrund starker Nebenwirkungen ihre Immuntherapie pausieren müssen. In ihrem Podcast "Two T’s in a Pod" erklärte sie, dass es ihr zuletzt so schlecht ging, dass sie kaum ihre Augen öffnen oder klar sprechen konnte. Nach einer Reihe von Scans wurde ihr bestätigt, dass die Therapie erste Erfolge zeigt, ihr Körper diese jedoch schwer verkraftet: "Im Grunde genommen habe ich mich einen Monat lang nicht gut gefühlt, was mich ziemlich schockiert hat, und ich glaube, das hat mir mental sehr zugesetzt."

Teddi, die im vergangenen Jahr erfahren musste, dass sich ihr ursprünglich diagnostizierter Hautkrebs auf Gehirn und Lunge ausgebreitet hat, durchlief bereits zahlreiche Operationen, Bestrahlungen und Therapien. Trotz der Fortschritte, die die Scans zeigen, fiel es ihr in den letzten Wochen immer schwerer, den Alltag zu bewältigen. "Wir werden also eine kleine Pause mit der Immuntherapie einlegen, damit sich mein Körper wieder besser fühlt", erklärte sie in ihrem Podcast und ergänzte: "Ich nehme Steroide und wir tun alles, was wir können, damit ich mich wieder so fühle, als könnte ich das hier tun, als könnte ich all diese Dinge tun."

Unterstützt wird sie in dieser schwierigen Zeit von ihrem Noch-Ehemann Edwin Arroyave (48), mit dem sie drei gemeinsame Kinder hat. Das Paar, das sich letzten November getrennt hat, steht während Teddis Gesundheitskrise eng zusammen, wie sie selbst betonte. Teddi zeigt sich seit langer Zeit offen über ihre Diagnose und appelliert dabei immer wieder an andere, achtsam mit ihrer Gesundheit umzugehen. Ursprünglich wurde bei ihr Hautkrebs übersehen, der sich dann auf andere Organe ausbreitete. Für Teddi bedeutet dies nicht nur einen intensiven medizinischen Kampf, sondern auch die Herausforderung, ein Vorbild zu sein und ihrer Familie in dieser Situation Kraft zu geben.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp im März 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

