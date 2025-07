Melanie C. präsentiert ihre stählernen Muskeln im Bikini

Melanie C. (51), bekannt als Sporty Spice aus den Spice Girls, zeigte sich auf Instagram in einem knappen schwarzen Bikini und präsentierte ihre beeindruckende Figur. Die Musikerin genießt derzeit einen romantischen Urlaub mit ihrem Freund, dem australischen Model Chris Dingwall. Auf den Schnappschüssen ist sie zu sehen, wie sie in der Sonne entspannt ein Buch liest, im türkisblauen Wasser herumalbert und verliebte Blicke mit ihrem Partner austauscht. Fans vermuten, dass das Paar sich in der nordwestspanischen Region Galicien aufhält. Mel und Chris, die offiziell seit dem letzten Jahr ein Paar sind, sind Berichten zufolge nach dem Ende von Melanies Beziehung mit dem Produzenten Joe Marshall 2022 zusammengekommen.

Abseits der Urlaubsidylle sorgt Melanie aktuell auch mit Neuigkeiten zu einem möglichen Revival der Spice Girls für Schlagzeilen. In einem Podcast ließ sie durchblicken, dass im nächsten Jahr das 30. Jubiläum ihres Debütsongs "Wannabe" auf jeden Fall auf besondere Weise gefeiert werden soll. Dabei könnten auch Bühnenauftritte der legendären Girlband Teil der Pläne sein. Allerdings sei es noch nicht sicher, ob alle fünf Mitglieder mitmachen – insbesondere Geri Halliwell (52), auch bekannt als Ginger Spice, brauche noch etwas Überzeugungsarbeit. Victoria Beckham (51), einst Posh Spice, hat derweil schon jetzt vermeintlich zu 90 Prozent abgesagt.

Die Spice Girls, die zuletzt 2019 gemeinsam auf der Bühne standen, haben auch abseits ihrer Musik eine feste Fangemeinschaft. Melanie betonte, wie wichtig die Gruppe in schwierigen Zeiten sein kann: "Es würde der Welt so viel Freude bringen", schwärmte sie kürzlich in einem Interview. Ihre Beziehung zu den anderen Bandmitgliedern beschreibt sie als etwas ganz Besonderes. Neben ihrem musikalischen Erbe genießt Melanie mittlerweile ihr privates Glück mit Chris, den sie Berichten zufolge über eine Dating-App kennengelernt hat. Bewunderer der Popikone begeistert sie derzeit jedoch nicht nur mit ihrer Musik, sondern auch mit ihrem lässigen und authentischen Auftreten in den sozialen Medien.

Getty Images Mel C, Sängerin

Instagram / melaniecmusic Melanie C, Juli 2025

Getty Images Victoria Beckham, Geri Halliwell, Emma Bunton, Melanie Brown und Melanie Chisholm im August 2012