Keine Tan-Lines: Emily Ratajkowski sonnt sich komplett nackt

Emily Ratajkowski (34) weiß, wie sie ihre Fans auf Instagram begeistert. Das Model veröffentlichte kürzlich ein Foto, das sie komplett nackt auf einer Sonnenliege zeigt. Mit einem eleganten Beinwinkel verhüllt sie ihre intimsten Bereiche, während sie mit den Armen ihre Oberweite bedeckt. Mit einem kleinen Lächeln blickt sie in die Kamera und wirkt dabei völlig entspannt. Unter dem Titel "luglio", italienisch für Juli, teilt Emily eine ganze Bilderreihe, die Einblicke in ihren sommerlichen Urlaub bietet.

Die Fotostrecke umfasst nicht nur den freizügigen Schnappschuss, sondern auch eine Auswahl weiterer Urlaubsmomente. Emily zeigt sich in knappen Bikinis, winzigen Crop-Tops und genießt dabei augenscheinlich köstliche Mahlzeiten mit Freunden. Auch wenn bisher unklar ist, wo genau das Model unterwegs ist, deutet die italienische Caption auf einen möglichen Aufenthalt in Bella Italia hin. Ganz in Urlaubsstimmung präsentiert sich die Unternehmerin in all ihren Bildern gewohnt stilsicher und setzt ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene.

Emily, die ihren großen Durchbruch 2013 durch das Musikvideo "Blurred Lines" feierte, begeistert seitdem ihre Fans mit ihrer souveränen Kombination aus Stil und Sinnlichkeit. Neben ihrem Modeldasein verfolgt sie zudem erfolgreich eine Karriere als Schauspielerin und Unternehmerin. In Interviews betont Emily häufig, wie wichtig es ihr sei, ihre eigene Ästhetik zu bestimmen und sich kreativ auszudrücken. Die gemeinsame Zeit mit Freunden und solche Auszeiten, wie auf ihrem aktuellen Urlaub, scheinen für sie eine perfekte Gelegenheit zum Auftanken und Genießen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski genießt ihren Urlaub, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski teilt einen Urlaubsschnappschuss, Juli 2025