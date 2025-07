Gisele Bündchen teilt neuen Schnappschuss von ihrem Baby

Gisele Bündchen (45) hat ihre Fans mit ganz besonderen Einblicken in ihr Leben begeistert. Anlässlich ihres Geburtstags, den sie am 20. Juli feierte, teilte die Laufstegschönheit auf Instagram eine Fotoreihe von ihrem großen Tag – darunter ein äußerst seltener Schnappschuss mit ihrem Baby, das sie Anfang des Jahres zur Welt gebracht hat. Auf einem der Bilder trägt sie ihr jüngstes Kind in einer Babytrage, während ein weiteres zeigt, wie das Baby auf ihrem Schoß sitzt. Das Gesicht ihres Sohnes bleibt jedoch mit einem weißen Herz verdeckt. Ein weiteres Highlight: Bilder von ihrer Tochter Vivian, die mit ihr vor einem Wasserfall posierte.

Neben den harmonischen Einblicken in ihr Familienleben hat Gisele in ihrem Beitrag auch über ihre Dankbarkeit gesprochen. Sie bedankte sich für die Glückwünsche und erklärte, wie besonders es für sie sei, diesen Tag von Liebe umgeben inmitten der Natur feiern zu können. Einen emotionalen Moment teilte sie ebenfalls: Das Model erwähnte, dass es an diesem Tag seine verstorbene Mutter Vânia Nonnenmacher besonders vermisse, die ebenfalls am 20. Juli geboren wurde und Anfang 2024 an Krebs gestorben ist. Zu Ehren ihrer Mutter postete Gisele ein Schwarz-Weiß-Foto und richtete liebevolle Worte an sie: "Wir vermissen sie sehr, aber wir wissen auch, dass sie immer bei uns ist."

Nach ihrer Beziehung mit Tom Brady (47), mit dem Gisele zwei Kinder, Benjamin und Vivian, hat, ist die Beauty seit Sommer 2023 mit Joaquim Valente (35) liiert, mit dem sie nun ihr erstes gemeinsames Kind hat. Die Brasilianerin betont immer wieder, wie sehr sie die Zeit mit ihrer Familie schätzt. Bereits im Mai hatte sie ein erstes Foto ihres neuen Familienmitglieds auf Instagram geteilt und sich dafür ausgesprochen, diese innigen Momente im privaten Rahmen zu genießen, da sie für sie einfach unbezahlbar seien.

Getty Images Gisele Bündchen, Dezember 2023

Instagram / gisele Gisele Bündchen teilt einen Schnappschuss mit ihrem dritten Baby

Instagram / gisele Gisele Bündchen genießt ihren Geburtstag mit der Familie

