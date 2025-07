Am Hochzeitstag geboren: DJ Steve Aoki ist Papa geworden

Steve Aoki (47) ist zum ersten Mal Vater geworden! Der DJ und Musikproduzent teilte am Freitag auf Instagram die erfreuliche Nachricht mit all seinen Fans: Seine Frau Sasha brachte einen gesunden Jungen zur Welt. Besonders außergewöhnlich: Der kleine Rocky77, wie das Paar ihn liebevoll nennt, wurde genau an dem Tag geboren, an dem Steve und Sasha ihren Hochzeitstag feiern. Zu einem Foto der winzigen Füße des Neugeborenen schrieb Steve: "Überraschungsankunft – er kam zu seiner eigenen Zeit. Wir sind schon jetzt so verliebt in ihn."

Bereits im Januar hatten Steve und Sasha angekündigt, zum ersten Mal Eltern zu werden. Während eines Gigs in Dubai veranstalteten die beiden eine spektakuläre Gender-Reveal-Party. Ein großer Kuchen, verziert mit pinker und blauer Glasur, verriet mit einer ungewöhnlichen Aktion, dass ein Junge unterwegs ist: Der 47-Jährige drückte sein Gesicht in den Kuchen, der mit blauer Füllung versehen war. Die Fans feierten die Nachricht begeistert. Überraschend ist außerdem, dass Rocky77 nicht nur an ihrem Hochzeitstag geboren wurde, sondern generell etwas früher als erwartet das Licht der Welt erblickte.

Steve ist bekannt für seine energiegeladenen Auftritte und Kollaborationen mit Stars wie LMFAO und Will.i.am (50) – und hat auch außerhalb der Musikwelt eine besondere Familie. Seine Schwester Devon Aoki (42) ist ein gefragtes Model und Schauspielerin, und ihr Vater Hiroaki Aoki war der Gründer der berühmten Benihana-Restaurantkette. Die Liebe zu Sasha, die ihn in einem witzigen Moment mit der falschen Aussprache seines Nachnamens zum Lachen brachte, krönte er erst letztes Jahr mit einer Hochzeit. Jetzt beginnt für das Paar ein neues Abenteuer: die Reise als Eltern. Fans und Freunde überschütten sie online bereits mit herzlichen Glückwünschen.

Getty Images Steve Aoki, DJ

Instagram / steveaoki Collage: Sasha und Steve Aoki mit ihrem neugeborenen Baby im Juli 2025

Getty Images Steve und Sasha Aoki im Mai 2025