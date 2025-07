Simone Biles begeistert auf Jacht vor sonniger Traumkulisse

Turnerin Simone Biles (28) hat erneut für mächtig Aufsehen gesorgt – dieses Mal mit spektakulären Bikini-Bildern von einer Yacht. Auf Instagram teilte die siebenfache Olympiasiegerin am Mittwoch, dem 23. Juli, Schnappschüsse, die sie in einem blauen Bikini mit passendem Tanktop und der Aufschrift "No crying on the yacht" zeigen – übersetzt bedeutet das "Auf der Jacht wird nicht geweint". Die traumhafte Kulisse des Meeres und Simones auffälliger Look, samt Schmuck und polierter Maniküre, begeisterten ihre Fans. Besonders herausragend: die Reaktion ihres Ehemanns Jonathan Owens (30), der die Bilder kommentierte mit: "Meine Güte, Baby! Ich brauche dich auf der Stelle zu Hause!"

Simone verbringt derzeit einen wohlverdienten Urlaub, während ihr Mann Jonathan in Illinois bei den Chicago Bears trainiert. Das Paar, das 2020 über die Dating-App Raya zueinander fand und 2023 gleich zweimal – in Houston und in Mexiko – heiratete, lebt normalerweise in Houston. Dort freut man sich bereits darauf, bald in das neue gemeinsame Haus zu ziehen, an dessen Planung beide großen Anteil hatten, berichtet Us Weekly. Neben den privaten Einblicken aus ihrem Urlaub, die für Begeisterung bei ihren Fans sorgen, überzeugte Simone Mitte Juli auch bei den ESPY Awards in Los Angeles. Dort erschien sie in einem maßgeschneiderten Kleid des Designers Zac Posen (44), das sowohl Eleganz als auch Sportlichkeit perfekt vereinte.

Dieser extravagante Auftritt und die jüngsten Urlaubsbilder von Simone heizen nicht nur die sozialen Netzwerke an. Bereits zuvor sorgte die Athletin mit optischen Veränderungen für Gesprächsstoff – von einer extremen Typveränderung war schon die Rede. Doch ob es sich um natürliche Veränderungen oder Eingriffe handelt, scheint Simone nicht weiter zu stören. Stattdessen genießt sie ihr Leben in vollen Zügen, feiert Erfolge sowohl im Sport als auch in ihrem Privatleben und beeindruckt mit jeder weiteren Veröffentlichung ihre Fans und Follower.

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / simonebiles Simone Biles, Sportlerin, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles bei den Espy Awards, 2025