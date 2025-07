Naomi Watts feiert den 18. Geburtstag ihres Sohnes Sasha

Naomi Watts (56) hat den 18. Geburtstag ihres Sohnes Sasha gebührend gefeiert und dabei auf Instagram eine rührende Botschaft für ihn geteilt. Die Schauspielerin veröffentlichte am Freitag, dem 25. Juli, eine Reihe von Fotos, darunter Schnappschüsse aus Sashas Kindheit und ein aktuelles Bild, auf dem er entspannt mit Sonnenbrille in einem Garten posiert. In ihrem Post schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Heute wirst du 18 – und bist bereit für die Welt! Ich kann es kaum glauben. Ich habe es so sehr geliebt, zu sehen, wie du zu einem so freundlichen, wunderbaren jungen Mann herangewachsen bist. Danke, dass du mich zum ersten Mal zur Mutter gemacht hast." Sasha ist eines der beiden Kinder, die Naomi aus ihrer Beziehung mit Schauspieler Liev Schreiber (57) hat.

Bereits im Juni waren Naomi und ihr Ex-Partner Liev erneut zusammengekommen, um Sashas Schulabschluss zu feiern. In einem Bild, das Liev auf Instagram teilte, posierte die Patchwork-Familie harmonisch: Naomi und ihr aktueller Ehemann Billy Crudup standen neben Sasha, während Liev und seine Ehefrau Taylor Neisen die andere Seite der Familie vertraten. Sasha, der elegant im grauen Anzug erschien, stand stolz in der Mitte.

Naomi, die seit Jahren durch ihre Hollywood-Rollen begeistert, ist nicht nur eine gefeierte Schauspielerin, sondern auch eine stolze Mutter. Die gemeinsamen Kinder Sasha und Kai stammen aus Naomis elfjähriger Beziehung mit Liev, die 2016 endete. Seither scheinen die beiden aber einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen – nicht nur zu Feierlichkeiten wie Schulabschlüssen oder Geburtstagen, sondern auch bei besonderen Momenten, wie Sashas Highschool-Prom, für den Naomi und Liev ihn im Mai gemeinsam fotografisch festhielten. "Er ist bereits zu einem so großartigen jungen Mann herangewachsen", schrieb Naomi damals stolz.

Getty Images Naomi Watts mit ihrem Sohn Sasha bei den Critics' Choice Awards 2025

Instagram / naomiwatts Sasha Schreiber mit seiner Mama Naomi Watts, Juli 2025

Instagram / naomiwatts Naomi Watts mit ihrem Sohn, Mann, Ex-Mann und dessen neuer Frau