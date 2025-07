Neustart: Krebskranke Jessie J verkauft ihr Haus

Jessie J (37) hat jetzt während ihres Kampfes gegen den Brustkrebs eine große Entscheidung getroffen: Die Sängerin verkündete auf Instagram, dass sie ihr geliebtes Haus in Los Angeles nach über einem Jahrzehnt verkauft hat. Diese Entscheidung fiel kurz vor ihrer Rückkehr nach Großbritannien zur Mastektomie im Juni. In einem emotionalen Post teilte sie Aufnahmen aus dem Fryman Canyon, einem ihrer Lieblingsorte in Studio City, und schrieb: "Ich bin so dankbar, dass ich so viele glückliche Jahre in LA verbringen konnte und kurz vor meiner Operation noch einmal einige meiner Lieblingsmenschen sehen und Erinnerungen wie diese machen durfte."

Nach der Operation erholt sie sich nun zu Hause und wird dabei von ihrer Familie unterstützt. Ihr zweijähriger Sohn Sky verbringt laut Daily Mail währenddessen Zeit mit seinem Vater, dem Basketballspieler Chanan Colman, und dessen Familie in Dänemark, damit Jessie sich ganz auf ihre Genesung konzentrieren kann. Jessie hat bereits offen darüber gesprochen, wie sie mit der Zeit nach dem Eingriff umgeht. "Ich darf Sky ein paar Monate lang nicht hochheben, und das war eine schwierige Umstellung", erzählte sie laut Daily Mail und fügte hinzu, dass sie sich schon jetzt auf den Moment freut, in dem sie ihn wieder in den Arm nehmen kann.

Die Rückkehr nach Großbritannien bedeutet für Jessie einen tiefgreifenden Neuanfang. Seit ihrem Umzug in die USA im Jahr 2014 hat sie sich dort nicht nur beruflich weiterentwickelt, sondern sich auch bewusst von Gerüchten und öffentlichem Druck in ihrer Heimat distanziert, wie die Daily Mail berichtet. Nun stellt sie sich einer neuen Lebensphase – zurück im Kreis ihrer Familie, die ihr in dieser herausfordernden Zeit zur Seite steht. Viele Fans zeigen sich beeindruckt von ihrer Offenheit und der Kraft, mit der sie diese schwierige Zeit meistert.

Sängerin Jessie J

Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024

Jessie J, Sängerin