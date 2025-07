Sharon Osbourne möchte Ozzy wohl in ihrem Garten begraben

Ozzy Osbourne (✝76), die legendäre Rock-Ikone und Frontmann von Black Sabbath, ist tot. Wie eine Quelle berichtete, starb er am Dienstag friedlich in seinem Anwesen in Buckinghamshire, umgeben von seiner Familie. Ozzy hatte seit 2019 mit der Parkinson-Krankheit zu kämpfen und musste zuletzt gesundheitliche Rückschläge verkraften, darunter Infektionen und eingeschränkte Mobilität, die ihn sogar auf den Rollstuhl angewiesen machten. Seine Ehefrau Sharon Osbourne (72) möchte ihren Mann offenbar in einem privaten Rahmen im Garten des Familienanwesens beerdigen, da sie sich zu schwach für eine große öffentliche Trauerfeier fühlt. Das berichtete ein Insider gegenüber Daily Mail.

Das Haus in England, in dem Ozzy seine letzten Wochen verbrachte, hat für Sharon eine besondere Bedeutung, da das Paar es 1993 zusammen erwarb. Trotz Warnungen von Ärzten hatte sich Ozzy kurz vor seinem Tod noch einmal zu einem Umzug von Los Angeles nach Großbritannien entschlossen. Die Entscheidung, ihn möglicherweise im Garten zu beerdigen, soll es Sharon erleichtern, die Abschiednahme in einem intimen Kreis zu halten. Während Prominente wie Elton John (78) und David Beckham (50) Ozzy öffentlich Tribut zollten, äußerte sich seine Tochter Kelly Osbourne (40) emotional: "Er war mein bester Freund", schrieb sie in einem rührenden Statement.

Ozzy und Sharon lernten sich 1979 kennen, als Sharons Vater Black Sabbath managte, und heirateten drei Jahre später. Ihre fast 40-jährige Ehe war geprägt von turbulenten Zeiten, während derer Sharon ihrem Ehemann stets zur Seite stand. Bekannte und Freunde des Paares beschreiben ihre Verbindung als unerschütterlich. Das Anwesen in Buckinghamshire, das für Sharon und Ozzy während ihrer Beziehung als Rückzugsort diente, hat für sie einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Es bleibt abzuwarten, wie die Familie den letzten Abschied plant, doch eines ist sicher: Ozzy hinterlässt eine enorme Lücke in der Musikwelt.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne im Jahr 2015

Getty Images Kelly Osbourne mit ihrem Vater Ozzy

