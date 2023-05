"General Hospital"-Star Jacklyn Zeman (70) ist gestorben!

Traurige Nachrichten für alle Fans der Serie "General Hospital"! Jacklyn Zeman (✝70) war eine erfolgreiche Schauspielerin in Hollywood. Vor allem für ihre Rolle der Barbara "Bobbie" Spencer, die so von 1977 bis 2010 in der beliebten Daily-Soap verkörpert hatte, war sie bekannt. In mehr als 800 Folgen war die Schauspielerin zu sehen gewesen. Doch nun machen schockierende Neuigkeiten die Runde: Jacklyn ist überraschend mit 70 Jahren verstorben!

Via Twitter teilt der ausführende Produzent Frank Valentini diese News mit. "Im Namen unserer 'General Hospital'-Familie bin ich untröstlich, das Ableben unserer geliebten Jackie Zeman bekannt zu geben. Genau wie ihre Figur, die legendäre Bobbie Spencer, war sie ein helles Licht und ein echter Profi, der so viel positive Energie mit zur Arbeit brachte", schreibt er im Netz. Die genaue Todesursache der 70-Jährigen ist bislang nicht bekannt.

Doch auch der Sender der Serie, ABC, ist überaus erschüttert von der Todesmeldung. "Jacklyn Zeman war ein geliebtes Mitglied der General Hospital- und ABC-Familie, seit sie vor über 45 Jahren die kultige Rolle der Bobbie Spencer spielte. Sie hinterlässt ein bleibendes Vermächtnis", heißt es in einem Statement.

Getty Images Jacklyn Zeman im August 2022

Getty Images Schauspielerin Jacklyn Zeman

Getty Images Jacklyn Zeman im November 2015

