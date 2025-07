Selten: Sasha Attwood teilt süßes Foto mit Baby Mila

Sasha Attwood hat ihre Fans auf Instagram mit einem seltenen Einblick in ihr Familienleben überrascht. Das Model teilte ein bezauberndes Foto, auf dem sie mit ihrem neun Monate alten Töchterchen Mila vor einem Zitrusbaum zu sehen ist. Sasha, die bekannt dafür ist, ihr Privatleben eher diskret zu halten, war in ein gelbes Maxi-Kleid mit zarten Rüschen gekleidet, während sie Mila auf dem Arm hatte, die ein rosafarbenes Kleidchen trug. Das Bild entstand während eines sonnigen Urlaubs, den sie gemeinsam mit ihrem Partner, dem Fußballstar Jack Grealish (29), verbrachten.

Neben dem süßen Schnappschuss gab Sasha ihren Followern auch einen Einblick in andere Momente ihres Lebens: In einer Story posierte sie in einem pinken Satinkleid mit goldenem Schmuck und einer Chanel-Tasche für ein Selfie. Bereits im Mai hatte sie in einem TikTok-Video ihren Alltag als frischgebackene Mutter beschrieben. Dort zeigte sie ihre Morgenroutine mit Mila, verriet aber auch humorvoll, dass ihre Tochter sich aktuell in einer "Schrei-Phase" befinde. Nach einem vollen Tag mit Haushalt, Fitness und einem Besuch im Indoor-Spielplatz bereitet Sasha auch mal einen Mädelsabend vor, um ihre Balance zwischen Muttersein und persönlichen Interessen zu halten.

Sasha und Jack, die seit über einem Jahrzehnt ein Paar sind, hatten die Geburt ihrer Tochter im September 2024 auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Während Sasha ihre neue Rolle als Mutter genießt, war das Jahr 2024 für Jack eine Herausforderung. Der Fußballer sprach offen darüber, dass er sowohl auf als auch abseits des Spielfelds mit Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Trotz dieser Herausforderungen äußerte er sich zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Für die kleine Familie scheinen Freude und familiärer Zusammenhalt an erster Stelle zu stehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / sasha__rebecca Sasha Attwood mit ihrer Tochter Mila, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sasha__rebecca Sasha Attwood, Freundin von Jack Grealish

Anzeige Anzeige

sasha_rebecca Sasha Attwood und Jack Grealish, Juni 2024