Ein Jahr nach Schlaganfall: Jamie Foxx feiert ausgelassen

Jamie Foxx (57) feiert mit seiner Familie und Freunden in Südfrankreich – ein Jahr nach einem schweren Schlaganfall, der sein Leben beinahe tragisch enden ließ. In seiner Instagram-Story postete der Schauspieler ein Video, in dem er die fröhliche Stimmung einfängt und den Moment mit dem Wort "#fam" kommentiert. Besonders ins Auge fällt seine älteste Tochter Corinne Foxx (31), die auf der Tanzfläche mit ihrem Ehemann Joe Hooten ausgelassen feiert. Corinne und Joe hatten im September 2024 geheiratet und scheinen das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Jamie wurde 2024 nach einem lebensbedrohlichen Schlaganfall in ein Krankenhaus in Atlanta gebracht, nachdem seine Schwester Deidra rechtzeitig die Anzeichen erkannt hatte. Er erinnerte sich in seinem Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." an diese schwierige Zeit und verriet, dass Ärzte ihn vor einem langen und anstrengenden Genesungsweg gewarnt hatten. Zu seiner Schwester sagte er rückblickend, dass ihre schnelle Reaktion ihm das Leben gerettet habe. Der Schmerz und die Herausforderungen jener Zeit sind noch präsent, doch Jamie zeigt sich heute gestärkt und dankbar für die zweite Chance, die ihm das Leben gewährt hat.

Für Jamie, der durch zahlreiche Rollen in Film und Fernsehen weltweit bekannt ist, bleibt die Familie das größte Glück. Seine emotionale Rede bei den diesjährigen BET Awards verdeutlichte, wie stark ihn die Erlebnisse der letzten zwei Jahre geprägt haben. Er beschwor den Zusammenhalt seiner Familie, insbesondere den Rückhalt seiner Töchter Corinne und Anelise. Jamie hat selbst mehrfach betont, wie wichtig es ist, solche Schicksalsschläge zu überwinden und das Leben trotz aller Hindernisse zu feiern. Seine Reise von der Krankheit zurück ins Leben und vor allem zu Momenten wie diesen in Frankreich zeigt, wie viel Kraft er aus seiner Familie schöpft.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx und seine Tochter Corinne, Oktober 2022

Getty Images Jamie Foxx bei den BET Awards 2025