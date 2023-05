Mit 61 Jahren: Olympiastar Shaun Pickering ist verstorben

Traurige Nachrichten aus der Sportwelt. Shaun Pickering (✝61) war ein erfolgreicher britischer Kugelstoßer. 1996 war er als walisischer Vertreter bei den Olympischen Spielen angetreten und hatte den 27. Platz erreicht. Zwei Jahre später hatte der Kugelstoßer eine Bronzemedaille bei den Commonwealth Games einheimsen können. Für seine insgesamt 19 Titel in verschiedenen Disziplinen wurde er sogar in die walisische Hall of Fame der Leichtathletik aufgenommen. Nun ist Shaun im Alter von 61 Jahren verstorben.

Das verkündet Athletics Weekly nun bei Instagram. "Wir sind traurig über das Ableben von Shaun Pickering", schreibt das Magazin. "[Er war eine] Inspiration für die nächste Generation und sowohl auf als auch abseits des Sportplatzes einflussreich", heißt es weiter. "Das sind tragische Nachrichten. Mein Beileid an seine Familie und Freunde", schreibt ein bestürzter Fan unter dem Beitrag. Informationen über Shauns Todesursache gibt es bisher nicht.

Auch der Sportler Greg Rutherford ist schockiert von der Nachricht. In seiner Instagram-Story schreibt er: "Eine unglaublich traurige Nachricht. Shaun war ein wirklich guter Mensch und eine Säule der Leichtathletikgemeinschaft. Er wird uns sehr fehlen."

Anzeige

Getty Images Shaun Pickering, Kugelstoßer

Anzeige

Getty Images Shaun Pickering, Juli 2011

Anzeige

Getty Images Greg Rutherford, ehemaliger Leichtathlet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de