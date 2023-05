Mit nur 47 Jahren: Bloggerin Heather Armstrong verstorben

Ihre Liebsten sind in tiefer Trauer! Heather Armstrong schaffte es, sich als Bloggerin international einen Namen zu machen. Sie lieferte vor allem Mama-Content und gab ihren zahlreichen Fans und Followern Tipps in Bezug auf Kindererziehung und vieles mehr. Sie wusste, wovon sie redet, denn die Influencerin hatte selbst mehrere Kinder zur Welt gebracht. Diese und ihre Angehörigen stehen jetzt unter großem Schock, denn: Heather ist völlig überraschend verstorben!

Die genaue Todesursache ist bisher noch unklar. Heather litt wohl lange Zeit unter Alkoholproblemen – die vergangenen 18 Monate sei sie jedoch trocken gewesen. Laut New York Times vermutet ihr Lebensgefährte Tragisches. Er befürchte, dass sich die zuletzt 47-Jährige das Leben genommen habe. Vonseiten der Polizei wurde dies jedoch nicht bestätigt.

Auf Social Media drücken viele Fans ihre tiefe Trauer aus. So schreibt ein User: "Ich kann nicht die passenden Worte finden, um auszudrücken, wie sehr mich dieser Verlust verletzt." Ein weiterer meint: "Mein Herz ist gebrochen. Sie war eine so reine Seele. Möge sie in Frieden ruhen."

Heather Armstrong, 2022

Heather Armstrong, 2022

Heather Armstrong, Social-Media-Star

