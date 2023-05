Die spanische YouTuberin Paula Gonu isst eigenes Körperteil!

Da braucht es einen starken Magen! Die spanische Influencerin Paula Gonu (30) kann auf Instagram zwei Millionen Follower von sich überzeugen. Ihrer Community gibt die 30-Jährige regelmäßig Einblicke in ihr Privatleben. Dabei zeigt sie sich auf Events oder präsentiert in Kurzvideos ihre knackige Kehrseite. In knappen Outfits setzt sie ihre Figur stets perfekt in Szene. Nun sorgt sie aber für Aufsehen ganz anderer Art: Aus ihrem eigenen Knie hat die Beauty eine Bolognese gemacht.

In dem Podcast "Club 113" sorgte Paula für Ekel-Alarm. Zunächst berichtete sie von ihrer Meniskus-Operation im November 2022. Der Chirurg bot ihr an, den entfernten Knorpel mit nach Hause zu nehmen. "Ich will ihn essen. Er gehört mir und ich muss ihn wieder in meinen Körper einbauen", erzählte sie in dem Interview. Sie verarbeitete ihr Körperteil in einer Bolognese. "Und dann haben wir ihn mitgegessen", berichtete die YouTuberin weiter.

In der spanischen Sendung "La Sexta" wurde Paulas Geständnis mit Entsetzen, aber auch mit Gelächter kommentiert. "Anstatt in einer Bolognese hätte ich ihn als Knochen für eine Brühe verwendet", scherzte die Moderatorin Tatiana Arús.

Instagram / paulagonu Paula Gonu im Mai 2023

Instagram / paulagonu Paula Gonu, Social-Media Star

Instagram / paulagonu Paula Gonu im April 2023

