Dakota & Elle Fanning sind erstmals zusammen vor der Kamera

Die Schwestern Dakota Fanning (31) und Elle Fanning (27) werden erstmals gemeinsam vor der Kamera stehen! In der Filmadaption des Bestsellers "The Nightingale" von Kristin Hannah übernehmen die beiden Schauspielerinnen die Hauptrollen. Dakota wird die Figur Vianne verkörpern, während Elle in die Rolle von Isabelle schlüpfen wird. Die Handlung spielt im von den Deutschen besetzten Frankreich während des Zweiten Weltkriegs und erzählt die Geschichte zweier Schwestern, die trotz Trennung durch verschiedene Umstände und Überzeugungen jeweils ihren eigenen Weg zu Liebe und Freiheit suchen. Dies berichtet nun unter anderem das US Magazine.

In einem gemeinsamen Statement erklärten Dakota und Elle, wie viel ihnen diese Erfahrung bedeutet: "'The Nightingale' wird das erste Mal sein, dass wir gemeinsam vor der Kamera stehen. [...] Seit Jahren suchen wir nach einem Film, den wir zusammen machen könnten, und dann kam dieses Juwel." Die Regie übernimmt die französische Filmemacherin Mélanie Laurent, bekannt für ihre Arbeit an Filmen wie "Der kluge Hans" und "Galveston". Der Kinostart für das sehnlichst erwartete Drama ist für den 12. Februar 2027 geplant.

Bereits vor einigen Monaten hatten Dakota und Elle offenbart, wie besonders ihre Verbindung auch in beruflichen Momenten ist. Dakota gab damals auf dem Power Women Summit von TheWrap zu, dass sie jedes Mal sehr berührt ist, wenn sie ihre kleine Schwester auf der Leinwand sieht: "Wenn Elle in etwas mitspielt, fühle ich es intensiver." Ganz egal, wie tief die Schauspielerin in ihre Rollen eintaucht, Dakota kann sie immer erkennen. "Sie kann für mich als ihre Schwester nie ganz hinter einer Figur verschwinden", erklärte sie. Auch Elle hat bei Filmen ihrer Schwester schon oft mit den Tränen gekämpft. Besonders Dakotas Rolle im Drama "Now Is Good" ging ihr damals sehr nahe.

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, März 2024

Getty Images Elle Fanning und Dakota Fanning, Dezember 2024

Getty Images Dakota Fanning und Elle Fanning, April 2019