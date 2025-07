Stanley Tucci kehrt für "Der Teufel trägt Prada 2" zurück

Hollywood-Star Stanley Tucci (64) ist zurück – und sorgt bei Fans für Aufregung! Am Mittwoch wurde der Schauspieler in New York City am Set von "Der Teufel trägt Prada 2" gesichtet. Für die Dreharbeiten schlüpfte Stanley erneut in die Rolle des Art Directors Nigel Kipling, die er bereits 2006 im ersten Teil so ikonisch verkörperte. Fans beobachteten ihn gemeinsam mit seiner Kollegin Anne Hathaway (42) beim Dreh einiger Szenen innerhalb eines Gebäudes. Zu seiner Garderobe gehörten ein charcoal-graues Sakko und helle graue Hosen, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem Just Jared vorliegen.

Die mit Spannung erwartete Fortsetzung spielt erneut in der Welt des berühmten Modemagazins Runway, nun jedoch in einer schwierigen Zeit. Meryl Streeps (76) Figur Miranda Priestly muss sich als Chefredakteurin mit den Herausforderungen der strauchelnden Verlagsbranche auseinandersetzen. Spannende Schnappschüsse beweisen, dass auch Anne als Andy Sachs zurückkehrt, während Emily Blunt (42) als Emily Charlton den Sprung nach oben geschafft hat. Sie arbeitet jetzt für ein Luxus-Konglomerat, das als wichtiger Werbepartner mit Runway verbunden ist. Auch Meryl selbst konnte am Set erstmals in ihrem Kostüm gesichtet werden.

Bereits vor einigen Monaten hatte Stanley in einem Interview mit Variety die Gerüchteküche rund um eine Fortsetzung mächtig angeheizt. Damals verriet der beliebte TV-Star: "Ich weiß, dass sie daran arbeiten." Er zeigte sich begeistert von der Aussicht und ergänzte: "Wenn es passiert, wäre ich so glücklich." Dabei blieb er mit weiteren Informationen allerdings vorsichtig. Der US-Amerikaner witzelte sogar, dass er schweigen müsse, um nicht "in den Schauspieler-Knast" zu kommen.

Getty Images Stanley Tucci, April 2025

Szene aus "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Stanley Tucci, Februar 2025