Jason Kelce hat keine Lust mehr auf Windelnwechseln

Der ehemalige NFL-Spieler Jason Kelce (37) sprach nun über eine Phase des Elternseins, auf die er getrost verzichten könnte: das Windelwechseln. In seinem Podcast "New Heights", den er zusammen mit seinem Bruder Travis Kelce (35) moderiert, sprach der 37-Jährige offen über die Herausforderungen und Freuden des Alltags mit seinen vier Töchtern, die er gemeinsam mit seiner Frau Kylie Kelce (33) großzieht. "Wir waren heute am Strand, und es ist einfach krass", erklärte er und fügte hinzu: "Ich freue mich definitiv darauf, keine Windeln mehr wechseln zu müssen." Doch nicht nur volle Windeln bringen ihn an seine Grenzen: Auch die allabendliche Badewannen-Action ist eine Herausforderung. "Jeder Abend ist Chaos", so Jason. Ob es 30 Minuten oder zwei Stunden dauert, könne man vorher nie wissen.

Im Mai 2023 schwärmte Jason gegenüber dem Magazin People davon, ein "Girl Dad" zu sein. Ursprünglich hatte er geplant, sie genauso wie Jungs zu erziehen, doch als seine älteste Tochter Wyatt geboren wurde, änderte sich das. "Und als ich dann eine Tochter hatte, dachte ich: 'Ich werde sie nicht verwöhnen, ich werde sie hart erziehen. Sie wird tough sein.' Und in dem Moment, als sie geboren wurde, dachte ich: 'Ja, das wird nicht funktionieren'", reflektierte er.

In ihrem Podcast "Not Gonna Lie" plaudert auch Kylie offen über ihr gemeinsames Familienleben. Kürzlich offenbarte sie, dass ihre Tochter Elliotte ihrem Vater den ungewöhnlichen Spitznamen "großer Kerl" gegeben hat. Sie betonte, dass dies keinesfalls von ihr stamme, sondern wohl aus der Serie "Bluey". "Sie sagt es, als wäre es das Normalste auf der Welt", berichtet Kylie amüsiert. Für die Kelces bleibt der Familienalltag somit chaotisch, aber voller Liebe und unerwarteter Lacher.

Getty Images Jason Kelce im Mai 2025 in New York

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihrer Tochter, Mai 2020