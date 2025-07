JoJo Siwa und Chris Hughes sprechen über Familie und Heirat

Gehen JoJo Siwa (22) und ihr Chris Hughes (32) bald den nächsten Schritt? Die Sängerin und ihr Partner sind erst seit ein paar Monaten ein Paar, aber sie sollen jetzt schon über das Heiraten und sogar Kinder sprechen. "Darüber reden wir wirklich oft. Wenn man total verliebt ist und jemanden liebt, finde ich es schön, sich auf solche Dinge zu freuen", meint Chris im Interview mit Us Weekly. Es sei durchaus möglich, dass bei ihm und JoJo bald die Hochzeitsglocken läuten und sie dann eine Familie gründen: "Ich möchte heiraten und eines Tages Kinder haben. Wir kommen beide aus sehr liebevollen und intakten Familien, in denen man sich umeinander kümmert. [...] Es wäre schön, wenn wir das in Zukunft auch weitergeben könnten."

Den Gedanken scheint aber auch JoJo zu haben. Schon im Juni offenbarte die 22-Jährige, dass sie ebenfalls viel über eine mögliche Heirat nachdenke. "Ich habe so viele Gedanken dazu", verriet sie in einem Interview mit TMZ. Wer ihr Trauzeuge werden soll, weiß die US-Amerikanerin auch schon genau – auch wenn sie nicht verraten wollte, wer das sei. Die Fans der beiden spekulierten zudem schon, ob JoJo und Chris vielleicht schon Nachwuchs erwarten, denn in einem TikTok des Paares streichelt der britische Realitystar liebevoll den Bauch seiner Partnerin. Was dahinter steckte, wollten sie bisher aber nicht verraten.

Die Liebe von Chris und JoJo begann in der diesjährigen Staffel von Celebrity Big Brother. Allerdings war es keine romantische TV-Liebe, denn die ehemalige "Dance Moms"-Darstellerin war zu dem Zeitpunkt noch an Kath Ebbs vergeben – und eigentlich auch sehr verliebt. Während sich die Gefühle der beiden vor laufenden Kameras anbahnten, saß Kath zu Hause vor dem Fernseher. Die Trennung folgte dann nach der Liveshow, und das, obwohl Kath extra zum Finale flog, um JoJo zu unterstützen. "In den letzten acht Stunden bin ich hierher geflogen und bin zur Liveshow gegangen, um für meine Partnerin da zu sein und sie zu unterstützen. [...] Noch bevor ich mit meiner, ich schätze jetzt Ex, ins Hotel zurückkonnte, wurde ich noch auf der Party abserviert", erzählte der Internet-Star in einem Instagram-Video.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial JoJo Siwa und Chris Hughes, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / chrishughesofficial Jojo Siwa und Chris Hughes im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa und Kath Ebbs im März 2025