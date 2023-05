Viermal Mama: Schwimmerin Libby Tricketts Baby ist geboren

Libby Trickett ist stolze Vierfach-Mama. Im Schwimmsport ist die Profisportlerin eine echte Größe. Gleich mehrmals schaffte sie es bis zu den Olympischen Spielen und konnte dort sogar Goldmedaillen gewinnen. Und auch privat scheint sie mehr als glücklich zu sein. Mit ihrem Mann Luke hat die gebürtige Australierin bereits drei Kinder. Und nun kommt Nummer vier hinzu: Libby ist wieder Mama geworden!

Über ihren Instagram-Account verkündet Libby die süßen Neuigkeiten. "Der letzte kleine Teil unseres Familienpuzzles – diesmal wirklich. Alfred Sunny Trickett kam am 17. Mai um 9:09 Uhr mit einer elektiven Kaisergeburt mit einem Gewicht von 3,5 Kilogramm und 52 Zentimetern an", freut sich die strahlende Mama. Die Geburt sei ruhig und "voller Freude" verlaufen, genau wie ihre anderen Entbindungen auch: "Ich hätte mir keinen besseren Weg wünschen können, unseren kleinen Jungen zu treffen."

Dass Libby zum vierten Mal Mutter wird, hatte sie im Gespräch mit The Morning Show im Dezember vergangenen Jahres verraten. Das Geschlecht wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht und nach drei Töchtern schien sie nicht raten zu wollen. "Ich dachte eigentlich, dass es alles Jungs sein würden, also bin ich im Moment bei null von drei, was die Vorhersage des Geschlechts meines Babys angeht", lachte die 38-Jährige.

Getty Images Libby Trickett, Profischwimmerin

Instagram / libby_trickett Libby Trickett und ihr Partner Luke, Oktober 2022

Instagram / libby_trickett Schwimmerin Libby Trickett mit ihrer Familie im April 2023

