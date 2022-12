Olympia-Schwimmerin Libby Trickett erwartet ihr viertes Kind

Libby Trickett ist wieder in freudiger Erwartung. Seit mittlerweile 15 Jahren gehen die Olympia-Schwimmerin und ihr Mann Luke nun schon als verheiratete Leute durchs Leben und könnten augenscheinlich nicht glücklicher miteinander sein. Gemeinsam haben sie zudem drei Töchter, die zwischen 2015 und 2020 zur Welt kamen. Offenbar war die Familienplanung der beiden jedoch noch nicht abgeschlossen: Nun verkündete Libby, dass sie ein weiteres Mal schwanger ist.

In einem Interview mit The Morning Show machte die Australierin die freudigen Neuigkeiten nun erneut publik. Ihrer Community hatte sie bereits Anfang Dezember auf Instagram von der Schwangerschaft berichtet. Während des Gesprächs verriet dann, dass die Eheleute das Geschlecht ihres Kindes bis zur Geburt nicht wissen wollen würden. "Wir hatten bisher das Privileg, drei Überraschungen zu erleben. Ich dachte eigentlich, dass es alles Jungs sein würden, also bin ich im Moment bei null von drei, was die Vorhersage des Geschlechts meines Babys angeht", scherzte die 37-Jährige. Anschließend gab Libby dann auch noch den Geburtstermin bekannt: Ihr viertes Kind soll im Mai das Licht der Welt erblicken.

Libby fuhr fort, dass sie sich habe eingestehen müssen, dass die Schwangerschaft ihre bisher schwierigste sei. "Nicht unbedingt wegen der Übelkeit – obwohl ich die an den meisten Tagen dieser Schwangerschaft hatte – ich bin in dieser Schwangerschaft quasi gealtert", schilderte sie. Dennoch freue sie sich sehr auf die Geburt ihres Nachwuchses.

Instagram / libby_trickett Libby Trickett und ihr Partner Luke, Oktober 2022

Getty Images Libby Trickett, Profischwimmerin

Getty Images Libby Trickett, März 2012

