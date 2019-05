Libby Trickett ist total aus dem Häuschen! Bevor sie ihre Profi-Karriere vor zehn Jahren beendete, hatte sie zu den schnellsten Freistil-Sprinterinnen weltweit gehört – vier Goldmedaillen gewann die Australierin insgesamt bei Olympischen Spielen. Aber auch ihre Familie wächst in Windeseile: Nur knapp ein Jahr nach der Geburt ihrer Tochter Edwina Daisy erwartet Libby ihr drittes Kind von ihrem Ehemann Luke!

Auf Instagram veröffentlichte die 34-Jährige nun ein Ultraschallfoto und teilte die freudige Botschaft mit: "Luke und ich sind absolut begeistert (und immer noch leicht verängstigt), dass wir Baby Trickett 3.0 im November auf der Welt begrüßen werden." Ihre Älteste, die dreijährige Poppy Frances, sei total begeistert und wünsche sich unbedingt einen Bruder, offenbarte die werdende Mutter und scherzte dann über Spross Nummer zwei: "Eddie hat überhaupt keine Ahnung, in was sie da verwickelt ist."

Auch in den Hashtags konnte die Blondine nicht ernst bleiben. "Wir sind entweder ein wenig verrückt oder Trottel, um so betraft zu werden", kommentierte Libby die Tatsache, dass sie und ihr Mann bald drei Kinder zu versorgen haben werden. In einem weiteren Hashtag offenbarte sie dann noch: "Wir können es kaum abwarten, bis wir unsere Familie vervollständigt haben." Verkündete die Ex-Sportlerin damit etwa, dass die Kinderplanung nach Baby Nummer drei abgeschlossen ist? Was glaubt ihr? Stimmt unten ab!

Instagram / libby_trickett Ultraschallbild von Libby Tricketts Kind

Splash News Libby und Luke Trickett

Instagram / libby_trickett Libby Trickett, ehemalige Schwimmerin

Glaubt ihr, dass die Kinderplanung bei Libby und Luke nun abgeschlossen ist? Ich denke schon. Nee, da kommt noch eins! Abstimmen Ergebnis anzeigen



