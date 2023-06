Grammy-Pianist George Winston ist mit 73 Jahren gestorben!

Traurige Nachrichten aus der Musikwelt! Bereits in den 1960ern begann George Winston (✝73) seine Leidenschaft, die Musik, zu seinem Beruf zu machen – erst spezialisierte er sich auf die Orgel, ehe er später komplett aufs Klavier umgestiegen war. Überwiegend hatte er eigene Stücke komponiert, unterstützte aber auch Kollegen wie beispielsweise John Barry. 1995 wurde der US-Amerikaner schließlich mit einem Grammy für sein Album "Forest" ausgezeichnet. Im Laufe seiner Karriere hatte er über 15 Millionen Tonträger verkauft. Nun ist George jedoch gestorben!

Wie seine Familie via Twitter bekannt gab, starb George bereits am 4. Juni. "Wir sind zutiefst betrübt, dass George nach seinem zehnjährigen Kampf gegen den Krebs gestorben ist", heißt es in dem Post. Der 73-Jährige sei demnach ganz friedlich und ohne Schmerzen im Kreise seiner Familie eingeschlafen.

George hinterlässt seine Schwester sowie Nichten und Neffen. Verheiratet war der Musiker allem Anschein nach nicht. Seine Liebsten werden in den nächsten Tagen eine kleine, private Gedenkfeier für den New-Age-Pianisten abhalten.

Getty Images George Winston, Musiker

Getty Images Andrew Thomas und George Winston, Juli 2019

Getty Images George Winston, American Eagle Awards 2019

