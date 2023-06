Überraschung: Ex-Pornostar Jenna Jameson hat geheiratet!

Sie hat Ja gesagt! Jenna Jameson (49) gilt als eine der weltweit bekanntesten und berühmtesten Pornodarstellerinnen – ihr wurde sogar der Titel der "Königin der Pornografie" verliehen. Nachdem ihre Verlobung mit ihrem damaligen Partner Lior Bitton geplatzt war, machte die 49-Jährige ihre Beziehung zur Influencerin Jessi Lawless öffentlicht. Seither zeigen die zwei Turteltauben sich total verliebt im Netz. Jetzt überrascht das Pärchen mit diesen erfreulichen News: Jenna hat ihre Jessi geheiratet!

Vor wenigen Tagen gaben sich der Ex-Pornostar und seine Partnerin Jessi Lawless in einer intimen Hochzeitszeremonie in Las Vegas das Jawort. "Ich habe die Person gefunden, mit der ich eigentlich schon immer hätte zusammen sein sollen", offenbart Jenna gegenüber People. Sie trat in einem kurzen weißen Kleid mit langem Schleier, rosafarbenen Plateaus und pink gefärbten Haaren zu den Klängen von "Ring of Fire" von Johnny Cash (✝71) vor den Altar.

Dabei hatte die Vermählung in der Little Church of the West in Nevada für die Blondine eine besondere Bedeutung. Denn: Ihre Eltern gingen damals am selben Ort auch den Bund fürs Leben ein. Das frisch gebackene Ehepaar plant jedenfalls, auch noch eine größere Hochzeit zu veranstalten, wenn die Zeit reif ist.

Instagram / jennacantlose Lior Bitton und Jenna Jameson

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson und ihre neue Freundin im Februar 2023

Getty Images Jenna Jameson bei "Big Brother"-UK 2015

