50. Geburtstag: Älterwerden kein Problem für Penelope Cruz

Penelope Cruz (50) darf auf eine lange Karriere zurückblicken! Die Schauspielerin steht nun schon seit einer ganzen Weile im Rampenlicht. Zu ihren bekanntesten Filmen gehören Fluch der Karibik sowie "Vicky Cristina Barcelona". Für letzteren Streifen wurde sie sogar mit einem Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Heute feiert der Filmstar seinen 50. Geburtstag – das stellt aber gar kein Problem dar! "Sie ist erfüllt, führt eine gute Ehe und hat ein glückliches Leben", plaudert ein Insider gegenüber People aus und fügt noch hinzu: "Penelope hat kein Problem damit, 50 Jahre alt zu werden und sie hat das Gefühl, dass die frühen Jahre, in denen sie die ganze Zeit gearbeitet hat, sich auszahlen und hinter ihr liegen." Der Hollywoodstar soll vollkommen zufrieden damit sein, wie sich sein Leben entwickelt hat.

"Wenn man viele richtige Entscheidungen in seinem Leben getroffen hat, dann ist die 50 ein Geschenk und kein gefürchtetes Alter", führt die Quelle weiter aus. Genau so soll es Penelope gehen, denn sie habe viel, auf das sie stolz und für das sie dankbar sein könne. "Sie ist eine preisgekrönte Schauspielerin, eine wahrhaftige Schönheit und eine Frau, die gerne lacht und Spaß hat", erklärt der Tippgeber weiter. Nun freut sich die gebürtige Spanierin wohl auf ihren neuen Lebensabschnitt, in dem sie tun wolle, was sie möchte und dabei glücklich sein wolle.

Nicht nur in ihrer Karriere, sondern auch privat könnte es für Penelope wohl kaum besser laufen. Seit knapp 14 Jahren ist sie nun schon mit Javier Bardem (55) verheiratet und hat mit ihm zwei Kinder: einen Sohn und eine Tochter. Für ihre beiden Sprösslinge hat die frischgebackene 50-Jährige eine ganz besondere Regel: keine Handys! "Es ist einfach, manipuliert zu werden, besonders wenn sich das Gehirn noch in der Entwicklung befindet. Und wer zahlt den Preis dafür? Nicht wir, nicht unsere Generation, die vielleicht mit 25 Jahren gelernt hat, wie ein BlackBerry funktioniert. Es ist ein grausames Experiment an Kindern, an Teenagern", erklärte Penelope gegenüber Elle.

Getty Images Penelope Cruz im Januar 2024

Getty Images Penelope Cruz und Javier Bardem bei den Oscars 2022

