Jenna Jameson (47) gibt ein Update zu ihrer Gesundheit! Der einstigen Pornodarstellerin macht seit Anfang des Jahres eine mysteriöse Krankheit zu schaffen. Plötzlich konnte die Blondine nicht mehr stehen und nicht mehr laufen. Nachdem fälschlicherweise das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde, tappen die Ärzte immer noch im Dunkeln, was ihr fehlt. Inzwischen ist sie wieder zu Hause, konnte bisher aber immer noch nicht stehen. Nun klärte Jenna auf, wie es inzwischen um ihre Bewegungsfähigkeit steht!

In ihrer Instagram-Story sprach die 47-Jährige über ihre Krankheit: "Ich habe gerade mit extremer Muskelschwäche zu kämpfen. Einige Probleme mit meinem linken Nerv." Langsam komme sie aber wieder zu Kräften und könne sich sogar wieder fortbewegen. "Ich laufe herum – mit einer Gehhilfe. Meine Beine haben eine Menge Muskeln verloren, also versuche ich, sie wieder aufzubauen", berichtete Jenna. Das sei jedoch nicht nur körperlich anstrengend, sondern auch eine große mentale Herausforderung.

Trotz all der Rückschläge und Hürden blickt Jenna positiv in die Zukunft. "Bald werde ich wieder ohne fremde Hilfe auf den Beinen sein, und das Leben wird wieder normal sein", ist sich die dreifache Mutter sicher und fügte hinzu: "Ich meine, so normal ich eben sein kann."

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson, Ex-Pornodarstellerin

Getty Images Jenna Jameson, Model

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson im Mai 2021

