Silvia Wollny ist krank: Tochter Sarafina unterstützt sie!

Sarafina Wollny (29) ist für ihre Mutter Silvia (59) da! Kürzlich kündigte die TV-Ikone an, dass es ihr derzeit nicht gut geht. Nun meldet sich ihre Tochter zu Wort. Auf Instagram teilt die Fernsehbekanntheit ein Foto, auf dem Silvia mit ihren Enkeln auf dem Schoß auf einem Sessel sitzt. Sarafina hockt dabei neben ihrer Mutter und umarmt sie. "Gemeinsam. Das hast du uns immer beigebracht. Du warst immer für uns da, egal wie schlecht es dir auch ging und jetzt werden wir für dich da sein", betont sie in einem Statement.

Dann macht sie ihrer Mutter eine Liebeserklärung: "Du bist die tollste Mama und Oma. Danke, dass ich deine Tochter bin und die tollste Oma für meine Kinder habe. Du bist nicht nur meine Mama, du bist meine beste Freundin, mein Halt [...]." Sarafina bedankt sich für alles, was Silvia für sie getan hat. "Danke, Mama. Gemeinsam werden wir das schaffen. Wir lieben dich von ganzem Herzen", schließt Sarafina ihren emotionalen Post. Bei den Fans sorgt dieser jedoch für Beunruhigung. "Auweia, das hört sich nicht gut an. Was ist denn wohl passiert? Gute Besserung an Mama Wollny und nur das Allerbeste", kommentiert ein Follower.

Erst vor wenigen Tagen hatte Silvia ihre Fans in große Sorge versetzt. "Es kommt leider immer alles anders, als man denkt und in diesem Fall steht meine Gesundheit an erster Stelle", schrieb das Großfamilien-Oberhaupt auf Instagram. Daher müsse Silvia alle Termine in den nächsten Wochen absagen. Nähere Details verriet sie damals allerdings nicht. Ihre Tochter Estefania (22) hinterließ unter dem Beitrag einige aufmunternde Worte für Silvia: "Wir schaffen alles zusammen."

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny, Reality-TV-Star

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024

