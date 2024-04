"Kann nicht mehr": Emma Stone möchte nicht mehr Emma heißen

Schwebt Emma Stone (35) etwa eine Namensänderung vor? Die Schauspielerin ist aus Hollywood gar nicht mehr wegzudenken. Mit ihren gewonnenen Auszeichnungen, worunter unter anderem ein Oscar sowie ein Golden Globe zählt, hat sie sich in der Filmbranche längst einen Namen gemacht – den möchte sie aber nun ändern! "Ich würde gerne Emily sein", verrät die 35-Jährige im Interview mit The Hollywood Reporter. Dieser Sinneswandel kommt aber nicht von ungefähr – Emily ist eigentlich ihr richtiger Name! Emma habe sie sich nur genannt, da es in der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA bereits eine Emily Stone gegeben habe.

Nun reicht es Emma aber. "Dann bin ich vor ein paar Jahren ausgeflippt. Aus irgendeinem Grund sagte ich mir: 'Ich kann das nicht mehr machen. Nennt mich einfach Emily'", berichtet sie. Ihre Fans stehen geschlossen hinter der "Poor Things"-Darstellerin. "Gut für Emily Stone, dass sie ihre Fans bittet, sie bei ihrem richtigen Namen zu nennen! Traurig, dass ihr Beruf einen einzigartigen Namen erfordert" oder auch "Ich nenne dich von jetzt an Emily", schreiben nur zwei von vielen Nutzern auf X.

Die Schauspielerin ist nicht die einzige, die ihren Namen für eine Karriere in Hollywood abänderte. Brad Pitt heißt mit vollem Namen eigentlich William Bradley Pitt. Diane Kruger (47), die in Deutschland unter dem Namen Diane Heidkrüger auf die Welt gekommen war, passte ihren Namen ebenfalls an. Auch Miley Cyrus' (31) Eltern hatten sich eigentlich für den Namen Destiny Hope Cyrus entschieden.

Getty Images Emma Stone, 2024

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

