Rosenkrieg mit Michelle: Mike Cees gibt erneut Statement ab!

Vor wenigen Wochen meldeten sich Michelle Monballijn und Arielle Rippegather (33) mit krassen Vorwürfen gegen Mike Cees auf YouTube zu Wort: Die Verflossenen des Reality-TV-Darstellers berichteten über Gewaltausübungen, aufgrund welcher Michelle ihren Noch-Ehemann sogar anzeigte! In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram geht Mike jetzt erneut auf die Vorwürfe ein. Ein Fan möchte von dem DJ wissen, wann der Gerichtstermin stattfinden wird. Doch der Prominent getrennt-Kandidat stellt klar: "Warum sollte es einen geben? Es gibt Wichtigeres als einen Rachefeldzug der Exfreundinnen."

Er verweist stattdessen auf einen angeblichen körperlichen Angriff von Michelle: "Schon vergessen? Ich habe die Ex wegen Körperverletzung angezeigt. Da wird es auf jeden Fall eine Verhandlung geben. Nur spricht da eben keiner drüber." Nach den Vorwürfen der Frauen berichtete Mike auf Instagram von vermeintlichen Verletzungen, die ihm die Schauspielerin zugefügt haben soll. "Danke für die bleibende Erinnerung an meiner Stirn", schrieb Mike zu einem Foto eines kleinen Kratzers auf seiner Stirn.

Michelle selbst äußerte sich bereits zu den Vorwürfen des Eventmanagers. "Es war eine Situation in der Beziehung, das war kurz vor der Trennung, da hat Mike mich gefilmt", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Das habe ihr Ex öfter gemacht, wenn sie wütend auf ihn war. Nachdem die ehemalige Alles was zählt-Darstellerin ihn mehrfach gebeten habe, das zu lassen, habe sie ihm das Handy wegnehmen wollen. "Er hat das Handy weggezogen und dann ist dadurch ein Kratzer an seine Stirn gekommen", berichtete sie.

"B:REAL – Echte Promis, echtes Leben", RTLZWEI Michelle Monballijn und Mike Cees bei "B:Real"

ActionPress / Gulotta,Francesco Michelle Monballijn, Schauspielerin

