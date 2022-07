Seltene Krankheit: Jenna Jameson braucht keine Gehhilfe mehr

Jenna Jameson (48) meldet sich mit einem erfreulichen Gesundheitsupdate bei ihren Fans! Im Januar machte die Pornodarstellerin beunruhigende Schlagzeilen: Sie wurde wegen einer mysteriösen Krankheit in ein Krankenhaus eingeliefert, weil sie plötzlich nicht mehr laufen konnte. Inzwischen ist sie wieder zu Hause und konnte sich bereits schon wieder mit Gehhilfen fortbewegen. Nun verriet sie stolz: Jenna kann wieder ohne Hilfe laufen!

Via Instagram teilte Jenna am Dienstag tolle Neuigkeiten mit ihrer Community. "Ich möchte euch zeigen, dass ich ohne Hilfe laufen kann. Ich meine, ich laufe nicht perfekt, aber zumindest bin ich auf den Beinen", erklärte sie ihren Fortschritt in ihrer Story. Dabei teilte sie ein Video, in dem sie sich von oben beim Laufen filmte – und schwärmte darüber, wie gut sie sich aktuell in ihrer Haut fühlt.

Noch im März sprach die 48-Jährige über ihre Krankheit und verriet, dass sie hart daran arbeitet, schon bald wieder laufen zu können. "Ich laufe herum – mit einer Gehhilfe. Meine Beine haben eine Menge Muskeln verloren, also versuche ich, sie wieder aufzubauen", versicherte sie über Social Media. Ihren Mut hat Jenna trotz all der Rückschläge und Hürden dabei jedoch nie verloren.

Jenna Jameson, Model

Jenna Jameson im Mai 2021

Jenna Jameson, Reality-TV-Star

