Ständige Beauty-OP-Gerüchte: Alabama Barker redet Klartext

Alabama Luella Barker (18) will den ständigen Spekulationen ein Ende setzen. Die Influencerin hat in den vergangenen Jahren einige optische Veränderungen durchgemacht. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass sie sich dafür auch unters Messer gelegt hätte. Doch das stimmt nicht, erklärt die Tochter von Travis Barker (48) nun in einer Instagram-Fragerunde: "Ich habe keine kosmetischen Eingriffe an meinem Körper vornehmen lassen." Sie schließe das in Zukunft zwar nicht aus, aber betont: "Im Moment habe ich noch nichts machen lassen."

Die ständige Kritik geht auch nicht ganz spurlos an Alabama vorbei: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass es nicht wehtut, aber es ist nichts, was ich kontrollieren kann." Daher sei es für sie das Beste, negative Nachrichten einfach zu ignorieren und sich bewusst zu machen, dass sie gesegnet sei und von vielen geliebt werde. Die 18-Jährige behalte außerdem im Hinterkopf, dass die Hater sie gar nicht kennen: "Also können sie mein wahres Ich nicht beurteilen."

Vor wenigen Wochen hatte sich Alabama schon einmal zu dem Thema geäußert. Zu diesem Zeitpunkt räumte sie allerdings ein, dass ihre Lippen nicht von Natur aus so voluminös seien. "Ich weiß die Liebe wirklich zu schätzen. Ich bin natürlich, abgesehen von meinen Lippen. Akzeptiert die Tatsache, dass ich natürlich schön bin", hatte die Blondine auf einen Instagram-Kommentar geantwortet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Barker mit seinen Kindern Alabama und Landon

Anzeige Anzeige

Getty Images Alabama Barker im März 2019 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Alabamas Ärger verstehen? Ja, das würde mich auch total nerven. Nein, sie sollte da gar nicht erst drauf eingehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de