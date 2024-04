Andrej Mangold macht seiner Annika eine Liebeserklärung!

Seit rund zwei Jahren geht Andrej Mangold (37) mit Annika Jung durchs Leben. Der ehemalige Bachelor und die Influencerin sind bereits zusammengezogen und betonten immer wieder, dass sie sich eine gemeinsame Familie wünschen! Nun feiert Annika ihren Geburtstag und der Sportler widmet ihr rührende Worte. "Du bist der Mensch, der mich so nimmt, wie ich bin. Der Mensch, der die gleichen Ziele, Wünsche und Träume wie ich verfolgt. Der Mensch, der mich erfüllt und besser macht", schreibt der Reality-TV-Darsteller auf Instagram und fügt hinzu: "Danke dir, dass wir diesen und unseren Weg weiter zusammen gehen und du einfach immer für mich da bist!" Passend dazu veröffentlichte Andrej einige niedliche Schnappschüsse der beiden.

Die Liebeserklärung kommt gut an bei der Content Creatorin. "Danke, mein Baby. Ich bin so unendlich glücklich, dich zu haben", lautet Annikas Antwort unter dem Post. Auch die Fans kommentieren den Beitrag fleißig. "Wie kann eine Frau nur so hübsch sein? Happy Birthday und alles Gute für euch", schreibt eine begeisterte Userin. "So schöne Worte. Traumpaar", meint eine weitere Nutzerin.

2019 hatte Andrej bei "Der Bachelor" nach seiner Traumfrau gesucht und diese vermeintlich in seiner Auserwählten Jennifer Lange (30) gefunden. Nach der Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars, in dem sich das einstige Powercouple nicht mit Ruhm bekleckert hatte, gab Jenni dem Rosenkavalier dann den Laufpass. Die Fitness-Influencerin ist mittlerweile an Darius Zander (40), einen ehemaligen Kumpel von Andrej, vergeben. Die beiden erwarten derzeit ihr erstes Kind.

Instagram / dregold Annika Jung und Andrej Mangold

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

