Ehe-Aus: Jenna Jamesons Ehefrau reicht die Scheidung ein!

Zwischen Jenna Jameson (50) und Jessi Lawless ist wohl alles wieder aus und vorbei! Nach nicht mal einem Jahr Ehe soll die Frau des Ex-Pornosternchens die Scheidung einreichen wollen. Der Grund: Jenna sei abgedriftet und wieder dem Alkohol verfallen. In einem Clip auf TikTok meldet sich Jessi zu Wort und bringt Licht ins Dunkel. "Es gibt eine Menge Gerüchte darüber, dass Jenna und ich uns scheiden lassen. Ich mache dieses Video, um die Gerüchte zu bestätigen", berichtet die Influencerin auf der Social-Media-Plattform.

Seit das Paar den Bund der Ehe geschlossen hatte, habe Jessi ihre Frau in Sachen Alkohol "an der kurzen Leine" gehalten. Doch bei dem ersten Event, das die 50-Jährige ohne ihre bessere Hälfte besuchte, habe sie die Alkoholabstinenz über Bord geworfen. "Als ich sie dann damit konfrontiert habe, hat sie versucht, mich noch anzulügen. Das hat sie so lange gemacht, bis ich zu ihr meinte, ich hätte Beweise", fährt Jessi die Erzählung fort. Anstatt Reue zu zeigen, soll der Ex-Pornostar nur betont haben, dass es ihm "nicht leidtue". Daraufhin sah Jessi keine Zukunft mehr in der Beziehung.

Erst im vergangenen Sommer war das einstige Paar vor den Traualtar getreten und gab sich das Jawort. Noch voller Freude berichtete Jenna damals gegenüber People: "Ich habe die Person gefunden, mit der ich eigentlich schon immer hätte zusammen sein sollen."

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson im Mai 2022

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson und ihre neue Freundin im Februar 2023

