Besuch im Krebszentrum: König Charles will Botschaft senden!

König Charles (75) hat etwas ganz Besonderes vor! Der britische Monarch befindet sich derzeit wegen einer Krebserkrankung in medizinischer Behandlung. Bereits am kommenden Dienstag wird er seine öffentlichen Pflichten aber wieder aufnehmen. An dem Tag will der Regent gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (76) ein Krebsbehandlungszentrum besuchen. Dabei wird er sich wohl mit einigen Patienten und deren Familien unterhalten. Wie eine Quelle gegenüber Sunday Telegraph berichtet, soll der König den Betroffenen mit seinem Besuch Mut machen wollen. Ihr zufolge möchte Charles zeigen, "dass Menschen auch während der Behandlung ein erfülltes Leben führen können, nicht nur danach".

Außerdem wolle der König, der nicht nur selbst von der Krankheit betroffen ist, sondern mit Prinzessin Kate (42) auch ein an Krebs erkranktes Familienmitglied hat, gleichzeitig betonen, dass die Diagnose nicht nur den Erkrankten selbst, sondern auch "alle Menschen in seinem Umfeld" betreffe. "Krebs kann ein beängstigendes Wort sein, aber es muss keine beängstigende Erfahrung sein", fügte der Insider hinzu. Charles werde bei seinem Besuch versuchen, genau das zu vermitteln.

Zuletzt hatte der Vater von Prinz William (41) sein Volk in große Sorge versetzt. Der Journalist Tom Sykes behauptete gegenüber Daily Beast, dass sich das Oberhaupt der britischen Königsfamilie in einem besorgniserregenden Zustand befindet: "Wenn man in den letzten Wochen mit Freunden des Königs über seinen Gesundheitszustand sprach, war die häufigste Antwort: 'Es sieht nicht gut aus!'" Demnach gehe es dem König sehr schlecht. "Mehr, als sie zugeben", fügte er damals hinzu und ergänzte, dass sich der Palast auf den Ernstfall einer königlichen Beerdigung vorbereite. Der Palast schien dieses Mal direkt auf die Gerüchte zu reagieren: Nur kurze Zeit später verkündete er, dass Charles bereits in wenigen Tagen seine öffentlichen Pflichten aufnehmen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images König Charles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Charles will mit seinem Besuch im Krebszentrum wirklich eine Botschaft senden? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich glaube, das ist bloß ein Zufall... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de