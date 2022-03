Jenna Jameson (47) meldet sich aus dem Krankenbett. Die ehemalige Pornodarstellerin hat seit einigen Wochen mit einer mysteriösen Erkrankung zu kämpfen. Sie konnte auf einmal nicht mehr stehen und nicht mehr laufen. Nachdem sie eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben musste und zunächst das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde, ist Jenna inzwischen wieder zu Hause. Die ursprüngliche Diagnose wurde allerdings wieder verworfen. Was ihr genau fehlt, ist immer noch unklar. Nun – wenige Tage, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde – gibt Jenna ein Gesundheitsupdate.

Die dreifache Mutter meldete sich in einem kurzen Instagram-Clip bei ihren Followern. "Ich bin immer noch krank. Wie ihr seht, liege ich im Bett. Aber ich bin zu Hause und das ist wirklich schön. Ich habe in letzter Zeit viel Schlaf bekommen", erklärte sie. Ihre Ärzte wissen offenbar auch weiterhin nicht, was der Blondine fehlt. Dennoch scheint es für Jenna immerhin ein bisschen bergauf zu gehen: "Ich kann immer noch nicht stehen, aber ich fühle mich besser. Es geht schon viel besser."

Am Ende dankte sie außerdem noch ihren vielen Fans, die sie in den vergangenen Wochen im Netz immer wieder mit aufmunternden Nachrichten unterstützt hatten. Auch unter ihrem neuesten Post sammeln sich etliche Kommentare, in denen ihre Follower schreiben, dass sie für Jenna beten würden.

Anzeige

Getty Images Jenna Jameson bei "Celebrity Big Brother", 2015

Anzeige

Getty Images Jenna Jameson in Los Angeles, 2013

Anzeige

Getty Images Jenna Jameson, ehemalige Pornodarstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de