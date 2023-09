Ärzte sagten Jenna Jameson, sie wird nur noch ein Jahr leben

Jenna Jameson (49) hat eine seltene Krankheit. Die einstige Pornodarstellerin hat schon seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen: Anfang letzten Jahres musste sie plötzlich ins Krankenhaus, als sie einfach nicht mehr gehen konnte. Lange Zeit tappten die Ärzte im Dunkeln, welche mysteriöse Krankheit dahintersteckt – und noch immer gibt es keine klare Diagnose. Jenna wurde sogar einmal gesagt, dass sie nicht mehr lange zu leben hat!

Im Interview mit Entertainment Tonight spricht der Erotikfilmstar über den aktuellen Stand der seltenen Erkrankung. Als die Ärzte ihr gesagt hatten, dass Jenna nur noch sechs Monate bis ein Jahr zu leben hat, war das ein großer Schock. "Als man mir zum ersten Mal sagte, dass ich nicht mehr lange zu leben hätte, glaube ich, habe ich mich verkrochen. Ich wusste nicht, wie ich das verdauen sollte", gibt sie zu. Aber davon wollte sich Jenna schließlich nicht unterkriegen lassen.

Als die Ärzte ihr nicht weiterhelfen konnten, hat sich Jenna einfach selbst aus dem Krankenhaus entlassen. "Am Ende habe ich einfach alles selbst in die Hand genommen. Ich wusste, dass ich noch so viel Lebenszeit vor mir hatte", erklärt sie. Sie habe sich zu Hause auf ihre Gesundheit fokussiert und wieder Laufen gelernt. Mittlerweile gehe es ihr besser – sie sei zwar noch nicht zu 100 Prozent gesund, aber sehe positiv in die Zukunft.

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson, Ex-Pornodarstellerin

Getty Images Jenna Jameson, Model

Instagram / jennacantlose Jenna Jameson im Mai 2022

