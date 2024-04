Zu alt für Aaron? Sam Taylor-Johnson versteht Kritik nicht

Selten sorgt eine Beziehung für so viel Aufruhr wie die von Aaron Taylor-Johnson (33) und seiner Frau Sam. Seit fast 15 Jahren sind die beiden ein Paar, und genauso lange müssen sie sich auch schon heftige Kritik von Außenstehenden anhören. Denn die "Back to Black"-Regisseurin ist ganze 24 Jahre älter als ihr Liebster. In einem Interview mit der BBC4-Show "This Cultural Life" erzählt sie jetzt: "Aaron und ich verstehen die Faszination, die unsere Beziehung auf einige Menschen hat, wirklich nicht. Sie nehmen uns auseinander, weil sie es nicht verstehen können, dass unsere Liebe in keine Schublade passt."

Auch Aaron hat sich zu dem Thema schon öfter geäußert. In einem Gespräch mit Telegraph meinte er im Jahr 2019: "Ich erfahre wegen meiner Beziehung viel Negativität von anderen Leuten, die ihre eigenen Probleme auf mich übertragen. Aber ich genieße nur mein Leben in vollen Zügen und handle mit meinem Herzen." Die Fans des Schauspielers sind allerdings ganz und gar nicht auf seiner Seite. Ein User auf der Plattform X schreibt: "Ich bin eigentlich immer dagegen, wenn jemand seinen Partner betrügt. Aber bei Aaron würde ich mal ein Auge zudrücken, damit er endlich seine Frau loswird." Ein weiterer meint: "Immer wenn ich Aaron Taylor-Johnson mit seiner Frau sehe, will ich auf den Boden fallen und heulen. Er hat etwas Besseres verdient. Der Altersunterschied ist echt unheimlich und voll schräg."

Die Beziehung von Sam und Aaron polarisiert vor allem, weil der Schauspieler erst 18 Jahre alt war, als die beiden sich verliebt haben. 2009 hatten sie sich am Set vom Film "Nowhere Boy" kennengelernt, in dem Aaron die Hauptrolle spielte. Seine jetzige Frau hatte damals das Drehbuch geschrieben. Trotz der ganzen Kritik von außen blüht die Beziehung der beiden. Bevor sie 2012 heirateten, hießen sie bereits zwei Töchter willkommen – Wylda Rae und Romy Hero.

Anzeige Anzeige

Getty Images Aaron Taylor-Johnson, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Instagram / aarontaylorjohnson Sam und Aaron Taylor-Johnson im Juni 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von der Beziehung zwischen Sam und Aaron trotz des großen Altersunterschieds? Finde ich schon problematisch. Solange sie glücklich sind... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de