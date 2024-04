Werden sich Bradley Cooper und Gigi Hadid bald verloben?

Läuten bei Bradley Cooper (49) und Gigi Hadid (29) etwa bald die Hochzeitsglocken? Im vergangenen Herbst kamen die ersten Gerüchte auf, dass der Hollywood-Star und das Supermodel sich daten sollen. Während die beiden ihre Liebe zunächst geheim hielten, zeigen sie sich mittlerweile ganz ungehemmt in der Öffentlichkeit als Paar. Jetzt könnten sie bald den nächsten Schritt wagen. "Alles läuft gut mit Gigi und Bradley und sie sind wirklich glücklich in ihrer Beziehung. Ihre Freunde und Familie würden es gerne sehen, wenn sie sich bald verloben", berichtet ein Insider laut ET und fügt hinzu: "Aber sie wissen auch, dass sie ihren eigenen Weg und Zeitplan verfolgen."

Derzeit sollen die beiden jedenfalls schon fleißig Zukunftspläne schmieden. "Kommunikation war schon immer der Schlüssel zwischen den beiden und sie sind offen und ehrlich zueinander, was ihre Zukunft angeht", betont der Insider. Da beide Eltern sind, spielen natürlich auch die Bedürfnisse ihrer Kids eine entscheidende Rolle. Bradley hat gemeinsam mit dem Model Irina Shayk (38) die kleine Lea de Seine (7), Gigi und Ex-One Direction-Star Zayn Malik (31) begrüßten 2020 ihre Tochter Khai (3). Die Quelle erzählt: "Sie sind beide sehr engagiert, wenn es um ihre beruflichen Verpflichtungen und Projekte geht, aber auch wenn es um ihre Liebsten und die Elternschaft geht. Sie haben ähnliche Ziele, was es für sie sehr einfach macht, sich zu verbinden."

Ein Treffen ihrer Töchter soll ebenfalls bereits in Planung sein – mit den Gefühlen ihrer Sprösslinge wollen sie jedoch besonders vorsichtig umgehen. "Sie führen ernsthafte Diskussionen, da Mädchen in ihrem Alter sehr leicht anhänglich werden. Sie wollen nicht, dass sich die Mädchen gut verstehen, nur um ihnen dann den Boden unter den Füßen wegzuziehen, wenn ihre Beziehung nicht funktioniert", äußerte sich jüngst ein Insider gegenüber OK.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bradley Cooper bei der Breakthrough Prize Gala im Academy Museum of Motion Pictures

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, eine Verlobung ist bei Gigi und Bradley in Sichtweite? Ja, ich kann mir das gut vorstellen! Ich denke, so ernst ist es noch nicht mit den beiden... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de