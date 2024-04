"Let's Dance"-Wackler: Ekat und Detlef rechneten mit dem Aus

Das war eine ganz schöne Zitterpartie! Ekaterina Leonova (37) und Detlef D! Soost (53) begeistern Woche für Woche die Zuschauer von Let's Dance. Vergangenen Freitag wurde es für die temporären Tanzpartner aber ganz schön eng – sie mussten wackeln und kamen nicht sofort in die nächste Runde! Letztlich traf es aber Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin (37). Trotzdem glaubten Ekat und Detlef, dass ihr letztes Stündlein geschlagen hätte. "Eigentlich haben wir uns im Kopf schon verabschiedet", gibt die Profitänzerin im Interview mit RTL zu. Die beiden hätten sich sogar bereits gegenseitig für die schöne Zeit bedankt. Ekat betont: "Im Kopf waren wir schon raus."

Detlef glaubt, dass die Fans wohl überrascht waren, sie so emotional am Ende der Sendung zu sehen. "Ekat ist mein Spiegel. Ekat spiegelt mich als Mensch", erklärt der Choreograf im Interview mit dem Sender. Sie beide wirken äußerlich hart und tough, haben beide aber einen weichen Kern. "Mich hat man ja auch immer Drill-Instructor genannt und dass ich so hart bin, und auch ich bin das ganze Gegenteil", führt Detlef aus. Ekat pflichtet ihm bei: "In solchen Momenten kommt dann dieses Innere raus und man merkt, dass wir eigentlich zwei zerbrechliche Seelen sind." Auch sie hatte ein anderes Bild von Detlef.

Im Gegensatz zu Ekat und Detlef lag Ann-Kathrin mit ihrer Vermutung, rauszufliegen, richtig. "Es wäre jetzt, glaube ich, auch leistungstechnisch einfach nicht mehr verdient gewesen, weiterzukommen", erklärt sie ebenfalls im Anschluss der Sendung gegenüber RTL. Sie freue sich sehr darüber, dass Valentin sich nun voll und ganz seinem Nachwuchs Stella widmen könne. Trotzdem sei die Influencerin auch sehr traurig: "Ich werde alle vermissen, ich habe die so in mein Herz geschlossen."

Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance"

Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

