93 Jahre alt: Marvel-Künstler John Romita Sr. ist gestorben

Traurige Nachrichten aus dem Marvel-Kosmos. John Romita Sr. (✝93) war einer der einflussreichsten und bekanntesten Künstler US-amerikanischer Comics. Sein erster Superheld war die Neuauflage von Captain America. Später hatte er auch für Serien wie "Dare Devil" oder "Hulk" gearbeitet – den großen Durchbruch hatte der Künstler 1966 als Zeichner von Spiderman. Gemeinsam mit Stan Lee (✝95) erschuf er sehr erfolgreiche Comics. Doch nun wurde bekannt: John ist im Alter von 93 Jahren verstorben.

Das verkündet nun sein Sohn John Romita Jr. bei Instagram: "Mein Vater ist am Montagmorgen friedlich im Schlaf von uns gegangen." Er sei eine Legende in der Kunstwelt gewesen und seinem Sprössling wäre es eine Ehre, in seine Fußstapfen zu treten. "Er war der tollste Mann, den ich jemals getroffen habe", erinnert er sich an den 93-Jährigen zurück.

Die Anteilnahme der Fans ist riesig. "Mein Beileid. Während die Comic-Welt eine Legende verloren hat, tut es uns mehr leid, dass du deinen Vater verloren hast" oder "Oh Gott, es tut mir so leid. Er war der Größte aller Zeiten und jedes Mal, wenn ich Schlange stand, um ihn um eine Unterschrift oder eine Zeichnung zu bitten, war er so großartig wie seine Arbeit", schreiben nur zwei der trauernden Fans.

