Endlich geklappt: Hannah Kerschbaumer ist wieder schwanger

Hannah Kerschbaumer (32) hat auf Instagram freudige Nachrichten verkündet: Die Reality-TV-Bekanntheit ist erneut schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris teilte sie die frohe Botschaft in einem emotionalen Video, in dem sie ihren sichtbaren Babybauch und ein Ultraschallbild präsentierte. Dazu schrieb sie: "Wir haben Neuigkeiten, denn: Diese kleine Familie wird bald zu viert sein. Wir könnten nicht glücklicher sein." Hannah und Chris sind bereits Eltern eines Sohnes, des kleinen Joshi, der jetzt bald ein Geschwisterchen bekommt.

Die Ankündigung markiert eine Wendung für das Paar, das sich längere Zeit mit dem unerfüllten Wunsch nach einem zweiten Kind auseinandersetzen musste. Durch das Video wird deutlich, wie sehr die beiden sich über diese Nachricht freuen, nachdem das Thema Kinderwunsch zuvor eine große Belastung war. Fans und Freunde der ehemaligen Bachelor-Teilnehmerin überhäufen sie nun mit Glückwünschen und unterstützenden Kommentaren. "Oh, wie toll. Herzlichen Glückwunsch", schrieb beispielsweise ihre TV-Kollegin Denise Hersing (29), während Karina Wagner (29) schwärmte: "Oh, was für tolle Nachrichten. Herzlichen Glückwunsch."

Zuvor hatte Hannah ihre Fans offen auf ihrer Kinderwunschreise mitgenommen. Damals berichtete die Influencerin auf Instagram ehrlich von ihrer emotionalen Belastung und den vielen Monaten voller Hoffnung und Enttäuschungen. "Ich bin gestern aus Hamburg wiedergekommen und habe direkt heute Morgen einen Schwangerschaftstest gemacht. Negativ", erzählte Hannah damals ihren Followern. Als sie kurz darauf die Schwangerschaftsverkündung einer anderen Content Creatorin sah, flossen bei ihr die Tränen. Dennoch machte sie deutlich: "Ich teile das, weil es wehtut und ich zeigen möchte, dass Emotionen valide sind."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Ehemann Chris, Juli 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025