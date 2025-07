Zu dünn? Fans machen sich große Sorgen um Zoë Kravitz

Zoë Kravitz (36) sorgte am Wochenende in New York City für Aufregung, als sie beim Verlassen des Bowery Hotels in der East Village von Fotografen abgelichtet wurde. Die Schauspielerin trug ein auffälliges Outfit, bestehend aus einem roten T-Shirt zum Black History Month, schwarzen kurzen Sportshorts, schwarzen Kitten-Heels, passender Handtasche und Sonnenbrille, während sie mit einem Eiskaffee in der Hand unterwegs war. Schnell hagelte es in den sozialen Netzwerken Kommentare zu ihrem Erscheinungsbild. Während einige Fans sich begeistert von ihrem Look zeigten und schrieben, sie sähe "umwerfend" aus, äußerten andere Besorgnis über ihre schlanke Statur. Worte wie "zu dünn" und "unterernährt" tauchten in den Kommentaren auf.

Die Diskussion um ihre Figur kommt nicht aus dem Nichts. Einige Follower vermuteten einen Zusammenhang zwischen ihrer Figurveränderung und der Trennung von Channing Tatum (45), von dem sich Zoë letzten Oktober getrennt hatte. Andere wiederum bezeichneten die kritischen Kommentare als unangebracht und verteidigten die Batman-Darstellerin. "Sie hat immer einen zierlichen Körperbau gehabt", schrieb ein Unterstützer, während ein anderer Fan die Kritiker aufforderte: "Haltet euch zurück und lernt Anstand!" Bisher hat Zoë oder ihr Management auf die Debatte um ihren Körper nicht reagiert. Auf professioneller Ebene gibt es jedoch Anlass zur Freude: Kürzlich wurde bekannt, dass die Schauspielerin für einen Emmy in der Kategorie Beste Gastdarstellerin in einer Comedyserie für ihre Rolle in der Apple-TV-Serie "The Studio" nominiert wurde.

Auch privat lässt sich Zoë durch die öffentliche Diskussion offenbar nicht aus der Ruhe bringen. Nach ihrer viel beachteten Trennung von Channing wurde sie im März zusammen mit Schauspieler Noah Centineo (29) in Los Angeles gesichtet, was Gerüchte über eine neue Romanze entfachte. Die Schauspielerin, die auch durch ihre Rollen in Projekten wie "High Fidelity" und "Big Little Lies" bekannt ist, genießt jedoch vor allem den Ruf, stets ihren eigenen Weg zu gehen – beruflich wie privat. Kritiken an ihrem Äußeren hat sie in der Vergangenheit oft ignoriert und stattdessen in Interviews betont, wie wichtig es ihr ist, sich selbst treu zu bleiben.

Getty Images Zoe Kravitz bei der Oscar-Verleihung, 2022

Getty Images Zoë Kravitz und Channing Tatum im August 2024

Getty Images Zoe Kravitz, Schauspielerin