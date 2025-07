So hoch soll Malcolm-Jamal Warners (†54) Vermögen sein

Der plötzliche Tod von Malcolm-Jamal Warner (54) hat nicht nur seine Familie und Kollegen, sondern auch zahlreiche Fans weltweit erschüttert. Der Schauspieler, der durch seine Rolle als Theo Huxtable in "The Cosby Show" bekannt wurde, ertrank bei einem tragischen Unfall in Costa Rica. Malcolm-Jamal, der zuletzt für seine Vielseitigkeit in der Unterhaltungsbranche gefeiert wurde, hinterlässt ein beeindruckendes Lebenswerk und soll laut Celebrity Net Worth ein Vermögen von etwa 5,1 Millionen Euro hinterlassen haben.

Die Grundlage seines finanziellen Erfolgs bildeten vor allem seine Einnahmen aus der Schauspielerei. Neben "The Cosby Show" hatte er Hauptrollen in Serien wie "Malcolm & Eddie" und "The Resident" inne und glänzte in Gastrollen in bekannten Formaten wie "Sons of Anarchy" und Suits. Gleichzeitig war Malcolm ein talentierter Musiker: Mit seiner Band Miles Long veröffentlichte er mehrere Alben und gewann 2015 mit dem Robert Glasper Experiment und Lalah Hathaway einen Grammy. Auch hinter der Kamera war er aktiv und sammelte Erfahrungen als Produzent und Regisseur. Sein Schaffen blieb nicht ohne Herausforderungen – so verringerte sich etwa sein Einkommen aus Wiederholungen von "The Cosby Show", als diese nach Bill Cosbys (88) Skandal aus der Ausstrahlung genommen wurden.

Abseits der Kamera führte Malcolm-Jamal ein Leben, das er weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushielt. Er war verheiratet und Vater einer Tochter, deren Privatsphäre er konsequent schützte. Seine Zeit bei "The Cosby Show", in der er ab 14 Jahren eine zentrale Rolle einnahm, machte ihn in den 80er-Jahren zu einem festen Bestandteil der Popkultur. Für seine Leistung erhielt er 1986 eine Emmy-Nominierung. Doch auch abseits der Schauspielerei prägte er die Branche und hinterlässt eine Lücke, die sowohl professionell als auch persönlich schwer zu füllen sein wird.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, 2023

Getty Images Malcolm-Jamal Warner mit Bill Cosby bei den Impact Awards, April 2011

