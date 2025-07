Malcolm-Jamal Warner (†54) zuletzt in Costa Rica gesichtet

Malcolm-Jamal Warner (54), der durch seine Rolle als Theo Huxtable in der Kultserie "The Cosby Show" zum Star wurde, wurde zuletzt am 13. Juli am Flughafen von Costa Rica gesichtet. Auf Bildern, die TMZ vorliegen, wirkt der Schauspieler entspannt und zurückhaltend, als er von einem Flug aus Atlanta ankommt. Gerade einmal eine Woche später endete sein Leben tragisch, als er beim Schwimmen in einem starken Meeresstrom ertrank. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, wobei sein Tod als tragischer Unfall eingestuft wurde.

Der 54-Jährige war neben seiner schauspielerischen Karriere zuletzt auch als Host des Podcasts "Not All Hood" aktiv, in dem er soziale Themen und kulturelle Trends ansprach. Malcolm-Jamal hatte sich offenbar nach Costa Rica begeben, um etwas zur Ruhe zu kommen. Der Schauspieler pflegte stets ein eher privates Leben und hielt sich bewusst aus dem Rampenlicht der Medien heraus, was ihn bei seinen Kollegen und Fans gleichermaßen beliebt machte. Auf Instagram verabschieden sich seine Fans von ihm. Kommentare wie "Du warst Teil meiner Kindheit, Ruhe in Frieden", "Du hast wirklich einen Einfluss auf mein Leben gehabt" oder "An einen Gentleman, der uns jahrelang zum Lachen brachte" häufen sich unter seinen letzten Posts.

Malcolm-Jamal ist vor allem für seine ikonische Rolle in den 80er- und frühen 90er-Jahren bekannt, die ihm eine Emmy-Nominierung einbrachte. Doch auch abseits seines Berufslebens engagierte er sich für soziale Gerechtigkeit und setzte sich mehrfach öffentlich für die afroamerikanische Gemeinschaft ein. Privat war Malcolm-Jamal verheiratet und hinterlässt eine Tochter, deren Identität er stets bewusst aus der Öffentlichkeit hielt, um ihr ein normales Leben zu ermöglichen.

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Schauspieler

Getty Images Malcolm-Jamal Warner, Februar 2020

