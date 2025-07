EM: Shirin David unterstützt Alisha Lehmann gegen Kritiker

Alisha Lehmann (26), die populärste Fußballerin der Welt, sorgte jetzt bei der Frauen-EM für Aufsehen. Im entscheidenden Gruppenspiel gegen Finnland wurde sie in der 82. Minute eingewechselt und war maßgeblich am erlösenden Ausgleichstreffer beteiligt, der die Schweiz ins Viertelfinale brachte. Ihre sportliche Leistung rückte damit in den Fokus – obwohl sie zuvor von vielen als reine PR-Nominierung kritisiert worden war. Unterstützung erhielt sie von ihrer bekannten Freundin, der Rapperin Shirin David (30). Unter einem Instagram-Post von Alisha kommentierte sie: "Es ist still – keiner wagt es, den Mund aufzumachen."

Shirin und Alisha verbindet eine besondere Freundschaft. Kennengelernt haben sie sich über soziale Medien, als Alisha beeindruckt von Shirin den ersten Schritt machte. "Du hast mir Feueremojis geschrieben", erinnert sich Shirin in ihrem Podcast "DirTea-Talk" in einer Folge mit der Fußballerin. Höhepunkt der jungen Freundschaft war die Einladung zu Shirins Release-Party, die laut der Musikerin unvergesslich gewesen sein soll. Inzwischen treffen sie sich laut Bild meist zu besonderen Anlässen – oft wird ausgelassen gefeiert, wie bei einem gemeinsamen Abenteuer in Dubai, das ihnen wohl lange in Erinnerung bleiben wird.

Alishas Weg war trotz aller Erfolge nicht frei von Stolpersteinen. Vor allem der mediale Druck und die harsche Kritik mancher Fans setzen ihr oft zu. Besonders belasten sie negative Kommentare aus ihrer Heimat. In Interviews betont die Fußballerin jedoch immer wieder ihren Fokus auf innere Stärke und familiären Rückhalt. Mit ihrem Einsatz im letzten Gruppenspiel setzte sie ein starkes Zeichen, ließ Kritiker verstummen und bewies, dass sie weit mehr ist als eine Social-Media-Größe – nämlich eine entschlossene Sportlerin.

Collage: Getty Images, Instagram / shirindavid Collage: Alisha Lehmann und Shirin David

Instagram / shirindavid Shirin David, Sängerin

Getty Images Alisha Lehmann mit ihrem Bodyguard, Juni 2025