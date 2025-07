Nach Album-Release: Diese Tour plant Justin Bieber angeblich

Justin Bieber (31) sorgt zurzeit mit seinem Album "Swag" für Furore. Nun soll er angeblich an einer Tournee arbeiten. Diese Spekulationen wurden von der Radiosendung "Millsy and Karl" des Senders 6PR Perth ins Leben gerufen. Während der Liveshow plauderten sie aus: "Gerüchten zufolge wird Pop-Ikone Justin Bieber mit der Veröffentlichung seines neuen Albums 'Swag' eine Australien-Tournee ankündigen. Er wird sich dabei auch auf den Weg nach Perth machen." Noch wurde diese Behauptung nicht bestätigt und Fans warten gespannt, ob der "Go Baby"-Interpret sich selbst zu dem Thema äußern wird.

Justin hatte sich zuletzt 2022 auf eine Tournee begeben. Damals musste er allerdings eine Reihe von Konzerten absagen, da er mit dem seltenen Ramsay-Hunt-Syndrom diagnostiziert wurde, das unter anderem zu einer Gesichtslähmung führte. In einer emotionalen Instagram-Story erklärte er seinen Fans, dass er seine Tour aus gesundheitlichen Gründen pausieren müsse, um sich auf seine Genesung zu konzentrieren. Nachdem er sechs Konzerte in Europa gegeben hatte, zog er sich aufgrund extremer Erschöpfung komplett zurück und brach schließlich seine gesamte Tournee ab.

Das neue Album des Kanadiers erschien Mitte Juli – völlig überraschend. Am Vortag ließ der Musiker Plakate und Werbetafeln mit dem Artwork der Platte auf der ganzen Welt anbringen, die das Projekt anteaserten. Mit den 21 Tracks konnte Justin seinen Fans eine große Freude bereiten, doch die Kritiker waren weniger begeistert. In einer Rezension des Telegraph wurde die neue Musik als ein "unangenehmer und ungefilterter Hilferuf" bezeichnet.

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Getty Images Justin Bieber beim Coachella, April 2022

Instagram / lilbieber Justin Bieber in der Schweiz, Juli 2025