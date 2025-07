Vor dem Aus: "Oksana & Family" und "Diese Büchners" floppen

RTL Zwei zieht Konsequenzen: Die Reality-Formate "Oksana & Family – Alles auf Anfang" und die zweite Staffel von "Diese Büchners" müssen schneller als geplant zu Ende gehen. Am Donnerstag, den 24. Juli, werden laut fernsehserien.de die letzten beiden Folgen der Doku-Soap über Oksana Kolenitchenko (37) und ihre Familie bereits ab 20:15 Uhr nacheinander ausgestrahlt. Im Anschluss folgen ab 22:15 Uhr zwei Episoden von "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen". Schon zur Premiere am 10. Juli erreichten beide Formate nur schwache Einschaltquoten, die sich in den darauffolgenden Wochen weiter verschlechterten.

Die Zuschauerzahlen sprechen eine deutliche Sprache: "Oksana & Family" lockte zur Premiere gerade einmal 310.000 Menschen vor die Bildschirme, während "Diese Büchners" mit nur 270.000 Zuschauern noch schwächer startete. Besonders schwer wiegen die Quoten in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, wo die Marktanteile zwischen 2 und 3,4 Prozent lagen. Der Sender reagiert nun, um den entstandenen Schaden zu begrenzen, und ersetzt die freigewordenen Sendeplätze ab dem 31. Juli mit Wiederholungen von Sozialreportagen.

Die Fans der beiden Prominenten werfen dennoch einen Blick in das turbulente Leben ihrer Idole. Oksana und ihre Familie thematisieren in der Doku-Soap den Neustart nach dem Umzug, während bei Danni Büchner (47) das Chaos des Alltags und persönliche Herausforderungen im Vordergrund stehen. In der neuen Staffel zieht Tochter Joelina nach Hamburg, um ihren Karriereweg zu verfolgen, was für emotionale Momente sorgt. Trotz dieser tieferen Einblicke konnte die Show offenbar weder alte Fans begeistern noch neues Publikum gewinnen und reiht sich so in eine Reihe kürzlich gefloppter Shows bei RTL Zwei ein.

Collage: Oksana und Daniel Kolenitchenko und Daniela Büchner

Oksana Kolenitchenko mit Ehemann Daniel und ihren Kids Milan und Arielle

Jada, Diego, Jenna, Daniela Büchner, Volkan und Joelina