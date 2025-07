"Gerne noch mal": Ellen DeGeneres erwägt Rückkehr ins TV

Zieht Ellen DeGeneres (67) eine Rückkehr zu ihrer berühmten Talkshow in Erwägung? In einem Interview mit BBC erklärte sie, wie sehr sie die Zeit als Gastgeberin ihrer Show "The Ellen DeGeneres Show" vermisse. Lust auf ein Comeback hätte sie schon. Gleichzeitig zeigte sie sich jedoch unsicher, ob dieses Format in der heutigen Medienlandschaft noch funktionieren würde. "Ich würde das liebend gerne noch mal machen, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute inzwischen mehr auf ihre Handys schauen und Fernsehen nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit bekommt", räumte Ellen dazu ein.

Von 2003 bis 2022 moderierte Ellen mit großem Erfolg ihre nach ihr benannte Talkshow. Doch gegen Ende ihrer Laufbahn wurden gegen sie und ihr Team Vorwürfe wegen toxischer Arbeitsbedingungen laut. Die Kritik an ihr ging damals nicht spurlos an ihr vorbei. Es sei schmerzhaft für sie gewesen, dass sie als "gemein" in der Öffentlichkeit abgestempelt wurde. "Ich hasse es, dass die Leute denken, dass ich das bin, weil ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, dass ich eine einfühlsame, mitfühlende Person bin", erklärte Ellen in ihrem aktuellen Interview dazu.

Privat gibt Ellen sich momentan eher ruhig. 2024 verließen die 67-Jährige und ihre Frau Portia de Rossi (52) die USA und zogen nach England. Dort leben die beiden inzwischen in den Cotswolds, einer Region zwischen Gloucestershire und Oxfordshire. "Es ist absolut wunderschön. Wir sind es einfach nicht gewohnt, diese Art von Schönheit zu sehen. [...] Es ist einfach eine simplere Lebensweise", schwärmte Ellen gegenüber BBC von ihrem Leben dort.

Getty Images Ellen DeGeneres in der "The Ellen Degeneres Show" in NYC im September 2015

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

HEDO / BACKGRID / ActionPress Portia de Rossi und Ellen DeGeneres

