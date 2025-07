ESC-Gewinner Nemo im Babyglück: Schwester Ella bekommt Sohn

ESC-Star Nemo (25) hat abseits der Bühne Grund zur Freude: Das Baby von Nemos Schwester Ella wurde vor wenigen Tagen geboren und sowohl Mutter als auch Kind sollen wohlauf sein. Auf sozialen Medien teilte die 23-Jährige die frohe Nachricht mit: "Unser kleiner Junge", hieß es in einer liebevollen Botschaft, begleitet von einem ersten Foto der winzigen Hände des Neugeborenen. Die frischgebackene Mama, mit der Nemo ein enges Verhältnis pflegt, und Nemo sind voller Stolz und Glück über den Familienzuwachs.

Hinter den Kulissen hatte Ella ihre Schwangerschaft eher privat gehalten, sodass die Familie das Ereignis in Ruhe und abseits großer Medienaufmerksamkeit genießen konnte. Doch nun zeigte sich auch Ella erstmals öffentlich mit ihrem kleinen Baby und bedankte sich bei Freunden und Familie für die vielen Glückwünsche. Der Name des Kindes ist allerdings bisher ein gut gehütetes Geheimnis. Jetzt muss die kleine Familie sich vermutlich erst einmal an ein Leben als Trio gewöhnen. Ella hat im Juni ihren Mann, den Musikproduzenten Lars Christen, in Italien geheiratet.

Für Nemo geht es auch abseits des familiären Glücks erfolgreich weiter. Im Herbst steht mit "Art House" endlich das heiß ersehnte Debütalbum des Künstlers vor der Veröffentlichung. Fans fiebern bereits gespannt dem Release entgegen, und auch mit einem neuen Song will Nemo wieder musikalische Akzente setzen. Der ESC-Star, der durch sein außergewöhnliches Talent und seine kreative Bühnenpräsenz begeistert, zeigt damit, dass er sowohl privat als auch beruflich in einer aufregenden und glücklichen Phase seines Lebens angekommen ist.

Getty Images Nemo, Pressekonferenz zum Eurovision Song Contest 2024

Instagram / ellamettler Ella Mettler, Nemos Schwester, ist zum ersten Mal Mama geworden

Instagram / nemothings Nemo, musizierende Person, 2025