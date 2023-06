Nach Reit-Unfall: Sergio Rico endlich aus dem Koma erwacht

Gute Neuigkeiten aus der Sportwelt. Seit Jahren ist Sergio Rico (30) ein gefeierter Fußballstar. Doch im vergangenen Monat hatten erschreckende News die Runde gemacht: Nach einem tragischen Reitunfall wurde der 29-Jährige in ein Krankenhaus in Sevilla eingewiesen. Dort verschlechterte sich der Zustand des Sportlers rapide, woraufhin er ins Koma versetzt wurde. Doch nun können die Fans aufatmen: Sergio ist aus dem Koma erwacht!

Das bestätigt nun seine Frau Alba Silva gegenüber dem spanischen Sender Telecinco: "Wir können endlich das Ende des Tunnels sehen. Wir gehen Schritt für Schritt dorthin. Ich wusste von Anfang an, dass er es schaffen würde, weil er ein Champion ist." Sergio habe sein Bewusstsein wiedererlangt und Signale in Richtung seiner Familie gegeben, so die 29-Jährige. Auf die Frage, ob der Torhüter sie wiedererkenne, fügte Alba hinzu: "Wir gehen Schritt für Schritt vor. Wir müssen geduldig sein."

Eigentlich hatte der Spanier einen gemeinsamen Tag mit seiner Liebsten und ihrem gemeinsamen Sohn Mario geplant. Doch dann wurde der Sportstar von einem Pferd am Kopf getreten und dabei schwer verletzt. Mit einem Schädel-Hirn-Trauma wurde Sergio daraufhin auf die Intensivstation verlegt.

Anzeige

Getty Images Sergio Rico bei einem Fußballspiel

Anzeige

Instagram / sergioricogonzalez1 Sergio Rico mit seiner Ehefrau

Anzeige

Getty Images Sergio Rico bei einem Fußballspiel

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de